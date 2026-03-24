Sorge um Archäologiemuseum: Übernehmen die Dresdner Kunstsammlungen das Chemnitzer smac?

Chemnitz - Der Förderverein des sächsischen Archäologiemuseums (smac) in Chemnitz sorgt sich um die Zukunft des Museums. Hintergrund sind Überlegungen der Landesregierung, das smac aus dem Landesamt für Archäologie herauszulösen und mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in eine Stiftung zu überführen. Ziel ist es, Kosten einzusparen.

Axel Weber (74), Vereinsvorsitzender der "Freunde des smac", sorgt sich um die Zukunft des Museums. © privat

In einem offenen Brief warnt der Vorsitzende des Fördervereins, Axel Weber (74): "Würde das smac vom Landesamt getrennt, entzöge man ihm die Grundlage seiner Forschungs- und Bildungsaufgabe und dem Landesamt für Archäologie jegliche Möglichkeit, seine Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit zu tragen."

Als "Schaufenster der Landesarchäologie" bedürfe das smac der engen Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Archäologie. "Ausstellungen fußen auf einem unmittelbaren Zugang zur Sammlung, Kenntnissen über aktuelle Ausgrabungen und Forschungen", so Weber.

Der Förderverein fürchtet, dass das Chemnitzer Museum unter dem Dach einer großen sächsischen Kulturstiftung mit Sitz in Dresden "unvermeidlich an Bedeutung verlieren" würde und in der Wahrnehmung "nur noch ein Kulturinstitut unter vielen anderen" wäre.