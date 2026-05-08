Streit ums Schauspielhaus: Neue Petition warnt vor Ende der Theatertradition in Chemnitz

Chemnitz - Der Druck auf Stadtrat und Rathaus wächst weiter: Nach der Petition von Viadukt e. V. und Stadtforum Chemnitz läuft seit dem 6. Mai noch eine zweite Online-Petition rund ums Schauspielhaus . Sie stammt vom Chemnitzer Volksbühne e. V., trägt den Titel " Rettet unser Schauspiel- und Figurentheater ".

Das Schauspielhaus in Chemnitz steht seit Jahren leer. Ein eigenständiges Gebäude brauche es aber, fordert nun eine neue Petition. © Uwe Meinhold

Der Ton ist scharf. Die Initiatoren warnen vor einem kulturpolitischen Kahlschlag und machen klar, worum es ihnen geht: um den "Erhalt eines eigenständigen Schauspielhauses und Figurentheaters".

In der Begründung heißt es: "Das Opernhaus ist baulich keine Schauspielbühne und kann auch zukünftig keine sein." Der Appell vor allem in Richtung Stadtrat: "Die Idee, das Chemnitzer Theater in das Opernhaus zu integrieren, ist keine zukünftige Lösung."