Der letzte Büchsenmacher aus Chemnitz sucht jetzt einen Nachfolger

Chemnitz - Sein Beruf stirbt langsam aus. Büchsenmachermeister Bernd Pohlers (71) übt sein Handwerk schon seit über 50 Jahren aus und ist in Chemnitz damit weit und breit der Einzige. Nun wird es Zeit für einen Nachfolger.

In seinem Geschäft auf der Elisenstraße hält Büchsenmachermeister Bernd Pohlers (71) eine Jagdflinte in der Hand. © Uwe Meinhold

"Das Büchsenmacherhandwerk ist selten geworden. Früher war es irgendwie schöner als heute", sagt Bernd Pohlers. Als Gründe für sein Empfinden nennt er die Einschränkungen der Politik und die hohen Preise.

Doch Bernd Pohlers hat nach wie vor Spaß an seinem Beruf. "Am meisten gefällt mir der Kundenkontakt. Ich habe viele Stammkunden."

Vor allem Sportschützen kann der 71-Jährige als Kunden zählen, die Munition in seinem Geschäft kaufen. "In der Vergangenheit habe ich von Reparaturen gelebt. Da viele heutzutage selber an ihren Waffen basteln, ist die Nachfrage nach Reparaturen jedoch stark zurückgegangen."

1966 übergab Waffen-Moritz (Martin Moritz) seine Werkstatt an Pohlers' Vater Werner. "Die Werkstatt befand sich erst in der Dresdner Straße. Seit 55 Jahren sitzt das Geschäft nun am Brühl."