"Theater der Welt"-Festival: Aufführungen in ganz Chemnitz geplant

Chemnitz - Alle drei Jahre findet das Theater-Festival "Theater der Welt" statt. In diesem Jahr gastiert es vom 18. Juni bis 5. Juli in Chemnitz . Dafür wurden am Spinnbau neue Räume erschlossen.

Christoph Dittrich (59) und Stefan Schmidtke (57) zeigen die Programmzeitung zum "Theater der Welt". © Sven Gleisberg

Die aktuelle Ausgabe wurde von neun internationalen Kuratoren gestaltet. Inhaltlich widmen sich die Produktionen zentralen globalen Themen wie Herkunft, Identität und Machtverhältnissen. Diese Themen werden leicht aufbereitet, denn etwa ein Drittel des Programms richtet sich an Kinder und Familien.

Darüber hinaus werden alle Aufführungen durch Einführungen begleitet, sagt Stefan Schmidtke (57), einer der drei Festival-Direktoren. "Dabei erklären wir den Kontext, woher das Stück kommt, was es ist." Zudem werden alle Stücke ins Deutsche übersetzt.

Aufführungen finden in der Oper, am Theaterplatz oder in der Hartmannfabrik in Chemnitz statt. Im Zentrum des Festivals steht jedoch der Spinnbau.