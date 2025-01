Tourneestart in Chemnitz: Schlagzeuger von Lindenberg und Maffay plaudert aus dem Nähkästchen

Chemnitz - Er gilt als bester Schlagzeuger Deutschlands: Seit fast 50 Jahren gibt Bertram Engel (67) für Peter Maffay (75) und Udo Lindenberg (78) als Drummer den Takt an. Inzwischen steht er auch selbst im Vordergrund und kommt auf seiner Tour "Mit alten Männern spiel' ich nicht" am kommenden Dienstag in die Stadthalle.