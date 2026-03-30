Ungewöhnliches Konzert in Chemnitzer Stadthalle: Orchester trifft auf Techno-DJ

Chemnitz - Ach du dickes Ei! Gründonnerstag wird die Chemnitzer Stadthalle zum Techno-Tempel. Gemeinsam mit dem Berliner Techno-DJ Andreas Henneberg (46) spielt die Schumann-Philharmonie dessen Tracks als sinfonisches Konzert - mit Pauken und Bläsern, jeder Menge Streichern und einem wuchtigen Bass.

Techno trifft auf Klassik, wenn Andreas Henneberg (46) Gründonnerstag in der Stadthalle auftritt. © IMAGO/Funke Foto Services

Klingt verrückt, sorgt aber bereits seit 2017 in ehrwürdigen Konzerthäusern für Euphorie und Jubel.

"Es ist kompliziert, Minimal Techno auf ein Orchester zu übersetzen", erklärte Henneberg, der sonst in Clubs wie "Berghain" und "Watergate" auflegt, in einem Interview. "Die 75 Leute müssen ja auch beschäftigt sein."

Damit das funktioniert, werden alle Instrumente verstärkt. Henneberg wird mit seinen Synthesizern Teil des Orchesters und lässt sich von Benjamin Reiners (43) dirigieren.