Brauereimarkt in Chemnitz: Paradies für Bierliebhaber mit 100 Sorten im Angebot

Chemnitz - Mehr als 100 Biersorten von rund 40 Brauereien: Der Chemnitzer Brauereimarkt verwandelt die Innenstadt vom 14. bis 19. Juli in ein Paradies für Bierliebhaber. Erstmals dauert das Fest sogar sechs statt fünf Tage.

Zartes Haxenfleisch, hausgemachte Soße und Krautsalat im knusprigen Brötchen: Die Haxensemmel feiert Premiere. © Sven Gleisberg

"Wir starten diesmal schon am Dienstag anstatt am Mittwoch", sagt Projektleiterin Uta Ulbricht. Eigentlich hätte man an diesem Tag das erste Halbfinale der Fußball-EM übertragen wollen, wäre Deutschland so weit gekommen. Doch nach dem frühen Aus der DFB-Elf "wird es keine Fußballübertragung geben", so "exclusiv events"-Chef Sven Hertwig (55).

Nichtsdestotrotz können sich Besucher auf viele Highlights freuen. Neben regionalen Brauereien aus Chemnitz und Umgebung schenken auch Anbieter aus Griechenland, Spanien, Irland und Tschechien ihr Bier aus. An 16 Ständen gibt es zudem alkoholfreie Biersorten.

Kulinarisch feiert vor dem "La Bouchée" die Chemnitzer Haxensemmel von Eric Weinhold (37) Premiere.

Gleich gegenüber bietet Mitveranstalter Henrik Bonesky (48) eine neue "Jausentüte" an: "Das ist ein perfekter Snack, um damit seine Runden von Stand zu Stand zu drehen." Neben Knackern und Brezeln gibt es auch eine vegetarische Variante.