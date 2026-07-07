Brauereimarkt in Chemnitz: Paradies für Bierliebhaber mit 100 Sorten im Angebot
Chemnitz - Mehr als 100 Biersorten von rund 40 Brauereien: Der Chemnitzer Brauereimarkt verwandelt die Innenstadt vom 14. bis 19. Juli in ein Paradies für Bierliebhaber. Erstmals dauert das Fest sogar sechs statt fünf Tage.
"Wir starten diesmal schon am Dienstag anstatt am Mittwoch", sagt Projektleiterin Uta Ulbricht. Eigentlich hätte man an diesem Tag das erste Halbfinale der Fußball-EM übertragen wollen, wäre Deutschland so weit gekommen. Doch nach dem frühen Aus der DFB-Elf "wird es keine Fußballübertragung geben", so "exclusiv events"-Chef Sven Hertwig (55).
Nichtsdestotrotz können sich Besucher auf viele Highlights freuen. Neben regionalen Brauereien aus Chemnitz und Umgebung schenken auch Anbieter aus Griechenland, Spanien, Irland und Tschechien ihr Bier aus. An 16 Ständen gibt es zudem alkoholfreie Biersorten.
Kulinarisch feiert vor dem "La Bouchée" die Chemnitzer Haxensemmel von Eric Weinhold (37) Premiere.
Gleich gegenüber bietet Mitveranstalter Henrik Bonesky (48) eine neue "Jausentüte" an: "Das ist ein perfekter Snack, um damit seine Runden von Stand zu Stand zu drehen." Neben Knackern und Brezeln gibt es auch eine vegetarische Variante.
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Kooperation mit Taxigesellschaft: Zum Festpreis nach Hause fahren lassen
Auf sechs Bühnen sorgen an allen Veranstaltungstagen Bands und DJs für Stimmung. Außerdem gibt es wieder das beliebte 0,12-Liter-Sammelglas (16 Euro) mit einem Motiv der Chemnitzer Künstlerin Lydia Thomas (38), einen Bierpass mit Gewinnspiel sowie einen Bikertreff am Sonntag.
Für den sicheren Heimweg haben sich die Veranstalter auch was überlegt: "Wir haben eine Kooperation mit der Taxigesellschaft", so Hertwig. Zu einem Festpreis können sich Besucher innerhalb der Stadt nach Hause fahren lassen. Die Buchung ist per App möglich oder telefonisch mit dem Stichwort "Brauereimarkt".
Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, Freitag von 17 bis 0 Uhr, Samstag von 14 bis 0 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Alle Infos unter: brauereimarkt.de
Titelfoto: Sven Gleisberg