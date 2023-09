Vergessene DDR-Plakate kommen als Postkarten-Kunst zurück

Unter dem Titel "Unerwünscht" werden die nächsten acht Wochen 36.000 City Cards der Künstler in Umlauf gebracht. © Ralph Kunz

1981 erstellten sechs Karl-Marx-Städter Künstler mahnende Umweltplakate nach einer Idee vom Grafiker Carl-Heinz Westenburger.

"Nach 42 Jahren gelangen ganz besondere Plakate, leider zur Postkarte geschrumpft, an die Öffentlichkeit", so Projekt-Initiatorin Margit Mothes (66).

Kurz nach Andruck der ersten Plakate wurde der Druck 1981 von der Politik repressiv verhindert. "Es sind pro Motiv 6000 Postkarten im Umland in den nächsten acht Wochen in den City-Card-Aufstellern zu finden", so Christin Busch (Geschäftsstellenleiterin des Chemnitzer Künstlerverbunds).