Von der Ermittlerin zur Regieassistentin: "Erzgebirgskrimi"-Star tauscht heute die Rollen

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TV-Star Teresa Weißbach gibt am Freitag ihr Debüt in der Chemnitzer Oper. Sie spielt in "Der Vogelhändler" die quirlige Regieassistentin Irmi Polter.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - TV-Star Teresa Weißbach (45) gibt am Freitag ihr Debüt in der Oper Chemnitz. In der Operetten-Adaption "Der Vogelhändler" vom österreichischen Komponisten Carl Zeller (1842-1898) spielt sie die quirlige Regieassistentin Irmi Polter - eine Rolle, die extra für sie ins Stück geschrieben wurde. Bei der Generalprobe hielt sich ihre Aufregung in Grenzen, dafür hatte die echte Regieassistentin gut zu tun.

Schauspielerin Teresa Weißbach (45, l.) steht als Irmi Polter in der Operette "Der Vogelhändler" zusammen mit Jakob Ewert (M) als Baron Weps und Thomas Kiechle als Graf Stanislaus auf der Bühne.
Schauspielerin Teresa Weißbach (45, l.) steht als Irmi Polter in der Operette "Der Vogelhändler" zusammen mit Jakob Ewert (M) als Baron Weps und Thomas Kiechle als Graf Stanislaus auf der Bühne.  © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz

Weißbach steht sonst vor den Kameras des "Erzgebirgskrimis", jedoch ist sie die Bühne gewohnt: "Ich spiele seit Anbeginn Theater."

Der Unterschied für Weißbach: "Die Bühne ist ein unmittelbares Erlebnis. Jeder Abend ist anders." Dafür könne sie beim Krimi so lange an den Szenen feilen, bis alles perfekt im Kasten ist.

In ihrer Rolle führt Weißbach mit Witz durch die Operette, trägt Requisiten und interagiert mit Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (43) und Schauspielern.

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"Im letzten Stück singe ich mit, und ich darf auch einen kleinen Teil im Orchester mitspielen." Da setzt sie sogar das Waldhorn an und bläst ein paar Töne.

Krimi-Fans kennen Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt (r.) aus dem Erzgebirgskrimi.
Krimi-Fans kennen Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt (r.) aus dem Erzgebirgskrimi.  © picture alliance/dpa/ZDF
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Teresa Weißbach gibt am Freitag in der Chemnitzer Oper ihr Debüt.
Teresa Weißbach gibt am Freitag in der Chemnitzer Oper ihr Debüt.  © Sven Gleisberg

Regieassistentin freut sich, ihren Job auf der Bühne zu sehen

Teresa Weißbach (l.) mit Regisseurin Annika Nitsch schauen zusammen ins Textbuch.
Teresa Weißbach (l.) mit Regisseurin Annika Nitsch schauen zusammen ins Textbuch.  © Petra Hornig

Sollte bei der Premiere etwas schiefgehen, springen Regisseurin Annika Nitsch und Regieassistentin Katharina Kunze (28) ein. Sie kennen den "Vogelhändler" auswendig - wissen, wann was auf der Bühne passieren soll.

"Ich habe die Rolle der Irmi Polter mit echten Geschichten unterfüttert", lacht Nitsch. Und da war alles dabei - vom Soufflieren bis hin zum Spielen einer Rolle mit gesprochenem Dialog.

Kunze freut sich, eine Regieassistentin, wenn auch vereinfacht dargestellt, auf der Bühne zu sehen: "Denn niemand kann sich so richtig vorstellen, was ein Regieassistent leistet."

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Nasser Hashemi/Theater Chemnitz

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