Künstler aus acht Nationen beim Chemnitzer Hutfestival dabei

Chemnitz - Chemnitz zieht am kommenden Wochenende wieder den Hut: Vom 29. bis 31. Mai verwandelt sich die Innenstadt beim Hutfestival in eine Bühne für Straßenkunst, Musik und Artistik. Los geht es am Freitag um 17 Uhr auf der Sombrero-Bühne am Neumarkt.

Fotografen können besonders kreative Hüte unter anderem am Info-Point ablichten, die dann auf Screens am Rosenhof gezeigt werden. © Kristin Schmidt

In diesem Jahr gibt's ein neues Konzept: "Alle Künstler treten alle drei Tage auf", erklärt Projektleiterin Anna Grimm (39). "Dadurch ist das Programm vielfältiger und Besucher können sich die Acts besser einteilen." Dabei sind Straßenkünstler aus acht Nationen - darunter Estland, Belgien, Japan und Spanien.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Chemnitzer Künstler und Ensembles.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 60.000 Besuchern - nach dem Rekord im Kulturhauptstadtjahr 2025 mit 105.000 Gästen.

Neu ist in diesem Jahr besonderes Festival-Merchandise: "In Kooperation mit den Buntmachern haben wir aus alten Festivalplanen praktische Beutel gemacht", so Projektleiterin Kirstin Antonelli (58).