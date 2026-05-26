Künstler aus acht Nationen beim Chemnitzer Hutfestival dabei
Chemnitz - Chemnitz zieht am kommenden Wochenende wieder den Hut: Vom 29. bis 31. Mai verwandelt sich die Innenstadt beim Hutfestival in eine Bühne für Straßenkunst, Musik und Artistik. Los geht es am Freitag um 17 Uhr auf der Sombrero-Bühne am Neumarkt.
In diesem Jahr gibt's ein neues Konzept: "Alle Künstler treten alle drei Tage auf", erklärt Projektleiterin Anna Grimm (39). "Dadurch ist das Programm vielfältiger und Besucher können sich die Acts besser einteilen." Dabei sind Straßenkünstler aus acht Nationen - darunter Estland, Belgien, Japan und Spanien.
Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Chemnitzer Künstler und Ensembles.
Die Veranstalter rechnen mit bis zu 60.000 Besuchern - nach dem Rekord im Kulturhauptstadtjahr 2025 mit 105.000 Gästen.
Neu ist in diesem Jahr besonderes Festival-Merchandise: "In Kooperation mit den Buntmachern haben wir aus alten Festivalplanen praktische Beutel gemacht", so Projektleiterin Kirstin Antonelli (58).
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Zehnjähriges Jubiläum 2027: Besucher können online Lieblingskünstler der vergangenen Jahre wählen
Außerdem gibt es neue Festival-Pins mit einem Bienenmotiv - eine Erinnerung an den "Bienen-Alarm".
"Im letzten Jahr waren zwei Bienenschwärme entflogen und die hatten sich unter anderem an einem Bauzaun auf dem Festivalgelände festgesetzt", erinnert sich Antonelli. Ein Imker musste die Tiere damals einfangen. "Immerhin sind wir jetzt auch gegen Bienen gewappnet", sagt sie lachend.
Mit Blick auf das kommende Jahr startet bereits jetzt eine besondere Aktion: Für das zehnjährige Jubiläum 2027 können Besucher online ihre zehn Lieblingskünstler der vergangenen Jahre wählen.
Die beliebtesten Acts sollen dann erneut eingeladen werden. Abstimmen können Festivalfans bis zum 30. September unter www.hutfestival.de.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)