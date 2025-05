Von Kati Witt bis Matthias Schweighöfer: Star-Auflauf beim Europäischen Kulturpreis in Chemnitz

Wie er im Gespräch mit TAG24 erklärte, musste er noch am Abend zurück nach Marseille, wo er aktuell an einer neuen Mystery-Thriller-Serie mit "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (39) arbeitet.

Doch am Freitag mauserte sich ein anderes sächsisches Opernhaus zum Promi-Hotspot - in Chemnitz wurde der Europäische Kulturpreis vergeben.

So freue er sich an diesem Abend am meisten auf sich selbst, wie er lachend und mit Blick auf seinen Auftritt mit der Robert-Schumann-Philharmonie erklärte.

Das glamouröseste Outfit hatte am Freitagabend übrigens Moderatorin Barbara Meier (38) an. Sie kam in einer bodenlangen floralen, schulterfreien Robe, nahm sich am roten Teppich Zeit, um für Fotos mit ihren jüngsten Fans zu posieren und wünschte beim Eintreten in die Oper allen einen wunderschönen Abend - und das war er wahrlich!