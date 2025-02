Vorbereitungen zum Chemnitzer Opernball: So verwandelt sich die Oper in ein Ballhaus

In diesem Jahr gibt es mehr Debütantenpaare als sonst. © Norbert Neumann

Die Beleuchtung passt sich den warmen Tönen an. Eine Veränderung ist in diesem Jahr, dass es keinen Kronleuchter gibt. Dafür hängt ein Gestell aus Projektionsflächen und Lichtern wie eine Kuppel über der Tanzfläche. "Anknüpfend an das Light Our Vision werden die 28 Flächen des Plafonds bespielt", erklärt Richter.

Gezeigt werden Chemnitzer Eigenschaften und Ansichten sowie abstrakte Motive. Die Projektionen reagieren zudem auf die Musik. "Das Video-Mapping ist nichts Ungewöhnliches, in diesem Umfang ist es jedoch neu", sagt er aufgeregt.

Zwei Abende dauerte es, die Projektoren an die Flächen anzupassen. "Ich bin gespannt, wie es das Publikum annimmt. Es ist etwas Experimentelles und in meinen Augen typisch 21. Jahrhundert."