Vorhang auf! Morgen feiert der Chemnitzer Weihnachtszirkus Premiere

Chemnitz - Während in der Manege Licht und Ton abgestimmt werden und die Artisten ihre Auftritte proben, laufen auch im großen Vorzelt, in dem ein festlich geschmückter Baum und kleine Weihnachtsmarktstände für Essen und Trinken aufgebaut sind, die Vorbereitungen auf Hochtouren: Gläser putzen, Getränke bereitstellen, Geräte auf Funktion überprüfen.

Hereinspaziert: Miguel Hein (23) vom Veranstalter "Sachsenpalast" lädt in den Chemnitzer Weihnachtszirkus. © Uwe Meinhold

Anspannung liegt in der Luft. Kein Wunder, denn am morgigen Donnerstag ist es endlich so weit. Dann feiert der zweite Chemnitzer Weihnachtszirkus seine Premiere. "Und bis dahin soll alles perfekt sein", sagt Stefan Hein (51), Sprecher des Veranstalters "Sachsenpalast".

Bis zum 7. Januar gastiert der Weihnachtszirkus auf dem Hartmannplatz und bietet seinen Besuchern erneut eine Show der Extraklasse. Stefan Hein: "Im Unterschied zum traditionellen Zirkus haben wir keine Tiere in der Manege. Wir setzen auf das Varieté-Format mit Moderation, Musik und Lichteffekten. Das Programm ist eine faszinierende Symbiose aus Akrobatik, Comedy und Nervenkitzel, eingerahmt in ein weihnachtliches Ambiente."

Verpflichtet wurden dafür international hochkarätige Künstler. Unter ihnen die "Sky Angels". Das usbekische Akrobaten-Paar gewann für seine Darbietungen den höchsten Preis der Branche überhaupt, den begehrten Goldenen Clown auf dem "Internationalen Circusfestival von Monte-Carlo".

Eine Vorstellung im Weihnachtszirkus dauert rund zweieinhalb Stunden (inklusive Pause). Gespielt wird täglich um 15 und 19 Uhr. Der 24. Dezember ist spielfrei. Tickets kosten ab 15 Euro. Zeitgleich wie in Chemnitz gibt es in Zwickau ebenfalls wieder einen Weihnachtszirkus.