Wahl-Sachse entwickelt Bühnen-Choreo für Deutschland-Tour: Jetzt tanzt dieser Rapper nach seiner Pfeife

In Rumänien geboren und in Italien aufgewachsen lebt Ciocirlan seit 2014 mit seiner Familie in Chemnitz - in einem Haus in Kappel. Hier machte der junge Mann seine Mittlere Reife und eine dreijährige Ausbildung als Tanzlehrer an der Tanzschule "Passion Live".

Musik in Tanz verwandeln - das ist der Anspruch von Sebastian Ciocirlan (24). © Kristin Schmidt

Im "Chemnitzer Hof" fiel Ciocirlan als Tänzer einem Mitarbeiter der Oper auf. Der notierte die Telefonnummer. Im Juni 2022 kam der erhoffte Anruf: Sebastian durfte als Assistenz-Choreograf das Musical "Spuk unterm Riesenrad" zum Erfolg führen. Danach schrieb er Tanzschritte für "My Fair Lady" und "I Do! I Do!".

Als begeisterter Hip-Hop-Tänzer wurde er mehrfach Sachsen- und Deutscher Meister. Er unterrichtet den Tanz im "Hiphop Spot" in der Bernsdorfer Straße - und landete in der Kartei der wichtigen Künstleragentur NT in Berlin. NT arbeitet auch für Germany's Next Topmodel und vermittelte Sebastian Ciocirlan zu einem Live-Auftritt bei der TV-Show The Voice Of Germany.

Jetzt Cro, danach Asientour als Tanzlehrer - der Chemnitzer hat so viele Pläne wie Talent. Und er weiß, was wichtig ist: "Ich bleibe in Chemnitz, kümmere mich um meine kranke Mutter."