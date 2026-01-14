3,7 Tonnen schwer: Hier schwebt ein MRT in die neue Poliklinik
Chemnitz - Ein Schwerlastkran hatte am Mittwochnachmittag im Chemnitzer Stadtzentrum wertvolle Last am Haken: Er hievte ein 1,5 Millionen Euro teures MRT-Gerät in den fünften Stock der neuen Poliklinik an der Bahnhofstraße.
Dort wurde das 3,7 Tonnen schwere Diagnostik-Gerät auf einer eigens dafür angebauten Terrasse auf Transportrollen abgesetzt und anschließend durch eine Wandöffnung zentimeterweise an seinen Bestimmungsort befördert.
Außerdem wurde ein neues CT-Gerät für die künftige Radiologische Abteilung angeliefert und dafür ebenfalls der kurze Weg durch die Außenwand genutzt.
"Wir wollen in diesem Haus Medizin aus einer Hand für die Patienten bereitstellen", kündigt Jan Ernstberger (51), medizinischer Geschäftsführer der Poliklinik Chemnitz gGmbH, an.
Das neue Medizinzentrum "Praxiswelt" soll in den nächsten Wochen schrittweise eröffnen. Hier werden mehr als 40 Ärzte in 16 verschiedenen Fachrichtungen tätig sein.
