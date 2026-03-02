Chemnitz: Schreibfehler auf Straßenschild sorgt für Diskussionen

Chemnitz - Ein blamabler Schreibfehler sorgt derzeit für heftige Diskussionen im Internet - und das mitten in Chemnitz . Zwischen Augustusburger Straße und dem neuen Johanniskarree liegt die Dr.-Frieda-Freise-Straße. Benannt nach einer bedeutenden Kinderärztin. Doch auf mindestens einem Straßenschild steht plötzlich: "Frieda Friese".

Die Dr.-Frieda-Freise-Straße korrekt beschildert vor dem Johannis-Karrée. © Ralph Kunz

Ein Buchstabendreher, und das Internet kennt kein Pardon. "Dieser Schreibfehler ist lange bekannt und gerade auch deswegen peinlich für unsere Stadt", heißt es in einem Kommentar.

Ein anderer legt nach: "Für so was werden Steuergelder verschwendet." Und mit beißender Ironie schreibt jemand: "Hut ab vor dem Vorarbeiter der Endkontrolle."

Tatsächlich hatte der Stadtrat die Benennung der Straße 2023 beschlossen - als Würdigung einer Frau, die viel für Chemnitz geleistet hat. Frieda Freise (1886–1936) war Kinderärztin, Stadtschulärztin und engagierte sich besonders für Schulhygiene und Wohlfahrtspflege.

Sie förderte maßgeblich die 1927 gegründete Chemnitzer Mütterschule, die erste Einrichtung ihrer Art in Sachsen.