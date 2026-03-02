Dreckweg-Kollektiv räumt Zietenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg auf

Chemnitz - Frühlingssonne, Handschuhe, Müllsäcke - und ganz viel Herz für den Chemnitzer Stadtteil: Unter dem Motto "Nicht unser Müll, aber unser Sonnenberg" hat das inzwischen stadtweit bekannte "Dreckweg-Kollektiv" seine bislang größte Müllaktion durchgezogen.

Großer Frühjahrsputz auf dem Sonnenberg: Der nächste Einsatz soll am 29. März in der Fürstenstraße stattfinden. © Jan Härtel

Iris Walther (63) und rund 60 Mitstreiter sammelten am Sonntag zwei Stunden lang auf der Zietenstraße Kippen, Verpackungen und Unrat ein. Nebenbei pflanzten sie auch noch Blumen.

Die Zietenstraße ist etwa 1,2 Kilometer lang, hin und zurück also 2400 Meter Fußweg.

"Ich tue das, um die Straße etwas schöner zu machen", sagt Iris Walther. Schon seit Monaten ist sie auf dem Sonnenberg unterwegs. Mal allein, mal mit Helfern. "Ich mache das ehrenamtlich und finanziere alles selbst oder aus Spenden", erklärt sie. Müllsäcke, Greifer, Blumenerde - das kostet.