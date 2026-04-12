Immer wieder samstags: Chemnitzer Turmbläser legen sich ins Zeug

Chemnitz - Vom Hohen Turm des Chemnitzer Rathauses erschallen seit Samstag wieder musikalische Klänge: Die Turmbläser sind nun bis Dezember wieder wöchentlich im Einsatz. Den Start machte der Posaunenchor Grüna. Obwohl es die Tradition seit Jahrzehnten gibt, muss man als Musiker dennoch einiges beachten.

Stefan Türk (44) ist der Leiter des Posaunenchors Grüna. © Uwe Meinhold

Seit dem Wochenende ist es wieder so weit: Trompeter und Posaunisten versammeln sich jeden Samstag 9.30 Uhr auf der Spitze des Rathauses von Chemnitz und beschallen für eine halbe Stunde die Chemnitzer Innenstadt mit Liedern wie "Alle Vögel sind schon da", oder christlichen Musikstücken.

Wie immer wechseln sich die Posaunenchöre (PC) von Stadt und Region dabei ab.

Der PC Grüna machte am Samstag den Start.

Dabei gibt es in luftigen Höhen für die Bläser einiges zu beachten: "Die größte Herausforderung ist, dass zum Beispiel die Posaunisten die Auszüge nicht fallenlassen", erklärt Chorleiter Stefan Türk (44).

So ist es schon mal vorgekommen, dass ein Posaunenteil vom Balkon fiel und repariert werden musste.