Immer wieder samstags: Chemnitzer Turmbläser legen sich ins Zeug

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Die Chemitzer Turmbläser sind nun bis Dezember wieder wöchentlich im Einsatz.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Vom Hohen Turm des Chemnitzer Rathauses erschallen seit Samstag wieder musikalische Klänge: Die Turmbläser sind nun bis Dezember wieder wöchentlich im Einsatz. Den Start machte der Posaunenchor Grüna. Obwohl es die Tradition seit Jahrzehnten gibt, muss man als Musiker dennoch einiges beachten.

Stefan Türk (44) ist der Leiter des Posaunenchors Grüna.
Stefan Türk (44) ist der Leiter des Posaunenchors Grüna.  © Uwe Meinhold

Seit dem Wochenende ist es wieder so weit: Trompeter und Posaunisten versammeln sich jeden Samstag 9.30 Uhr auf der Spitze des Rathauses von Chemnitz und beschallen für eine halbe Stunde die Chemnitzer Innenstadt mit Liedern wie "Alle Vögel sind schon da", oder christlichen Musikstücken.

Wie immer wechseln sich die Posaunenchöre (PC) von Stadt und Region dabei ab.

Der PC Grüna machte am Samstag den Start.

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Dabei gibt es in luftigen Höhen für die Bläser einiges zu beachten: "Die größte Herausforderung ist, dass zum Beispiel die Posaunisten die Auszüge nicht fallenlassen", erklärt Chorleiter Stefan Türk (44).

So ist es schon mal vorgekommen, dass ein Posaunenteil vom Balkon fiel und repariert werden musste.

Ab jetzt erschallen jeden Samstag wieder Trompeten- und Posaunenklänge vom Hohen Turm des Rathauses.
Ab jetzt erschallen jeden Samstag wieder Trompeten- und Posaunenklänge vom Hohen Turm des Rathauses.  © Uwe Meinhold
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Beim Turmblasen geben Anja Schlegel (25, v.) und ihre Kollegen alles.
Beim Turmblasen geben Anja Schlegel (25, v.) und ihre Kollegen alles.  © Uwe Meinhold

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass man mit dem Instrument nicht an das Geländer stößt. Besonders für Posaunisten wie Anja Schlegel (25) ist dies eine Herausforderung. Die Physiotherapeutin ist seit Januar 2025 beim PC Grüna aktiv. "Mir hat diese Chormusik, dieses Instrumentieren miteinander schon immer gefallen", erzählt Anja.

Bis zum 19. Dezember werden die Posaunenchöre jeden Samstag auftreten. Der PC Grüna wird noch dreimal dabei sein.

Titelfoto: Uwe Meinhold

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