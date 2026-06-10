Chemnitzer Rittergutspark wird wachgeküsst

Chemnitz - Der alte Rittergutspark in Chemnitz-Schönau soll endlich raus aus dem Dornröschenschlaf. Wo heute noch Wildwuchs und vergessene Ecken den Ton angeben, soll schon bald wieder Leben einziehen. Nach langem Stillstand gibt es dafür erstmals einen klaren Fahrplan.

Mit der Zinnteich-Entschlammung hatte in diesem Jahr das Projekt Rittergutspark Schönau begonnen. © Ralph Kunz

"Die baulichen Maßnahmen sollen im Frühjahr 2027 beginnen", schreibt Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) in einer Antwort auf eine Ratsanfrage der Stadträtinnen Renata Marwege (58, SPD) und Yvonne Kilian (47, FDP).

Geplant ist keine sterile Grünanlage aus der Retorte, sondern ein naturnaher Freiraum mit besseren Wegen und stärkerem Bezug zum Kappelbach.

Noch offen ist, was mit dem neuen Park-&-Ride-Parkplatz passiert. Der soll zwar Teil der neuen Parkidee werden, doch endgültig entschieden ist das noch nicht.

Kütter schreibt: "Inwiefern die Flächen angepasst oder in die Gestaltung integriert werden, wird in der fortschreitenden Planung geklärt."