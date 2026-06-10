Neue Chemnitzer Funsporthalle kurz vor Eröffnung

Chemnitz - Bald ist es so weit! Nach dem Umbau einer ehemaligen Lagerhalle der Gießerei eröffnet am Samstag die neue Roll- und Funsporthalle auf dem Gelände der Schönherrfabrik in Chemnitz .

Geschäftsführer der Schönherr Weba GmbH Steve Tietze (48) freut sich auf die Eröffnung. © Uwe Meinhold

Bereits ab 13 Uhr sind die Türen offen. Die offizielle Eröffnung beginnt um 14 Uhr mit Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD), Projektleiter Alexander Beck (49) und Geschäftsführer der Schönherr Weba GmbH Steve Tietze (48). Bis dahin laufen noch die letzten Vorbereitungen.

Der Innenausbau ist so gut wie abgeschlossen. Im Eingangsbereich werden noch Restarbeiten erledigt. Projektleiter Alexander Beck erwartet zudem eine letzte Lieferung für das Foam Pit, eine mit Schaumstoff gefüllte Grube zum sicheren Üben neuer Tricks.

Bis zum Samstag wird auch noch das Außengelände u. a. mit mobilen Rampen und einer Fingerboard-Area hergerichtet.

Währenddessen testen erste Skater bereits die neue Anlage. "Es ist schon eine große Umstellung. Die Geometrien sind komplett anders", sagt Skateboardfahrer Maximilian Malner (27).

Besonders angetan haben es ihm die zwei Bowls (beckenartige Vertiefungen). "Es ist eine neue Erfahrung, so etwas zu fahren."