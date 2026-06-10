Schulschließungen in Chemnitz befürchtet: Bildungsamt unter Beschuss
Chemnitz - Weniger Schulanfänger, aber trotzdem volle Klassen? Genau darüber kocht in Chemnitz der Ärger hoch. Die Grünen werfen dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) vor, aus sinkenden Kinderzahlen nicht bessere Lernbedingungen zu machen, sondern Klassen weiter bis an die Grenze zu füllen.
"Es ist eine vertane Chance, wenn rückläufige Schülerzahlen nicht für kleinere Klassen genutzt werden", ärgert sich Stadträtin Anna Lanfermann (35).
Ihr Vorwurf: statt kleinere Klassen zu ermöglichen, würden weniger erste Klassen genehmigt. Kinder müssten dann an andere Schulen ausweichen, obwohl vor Ort eigentlich Platz für zwei Klassen wäre.
Besonders laut ist der Protest an der Grundschule Borna. Dort soll offenbar nur noch eine erste Klasse starten.
Der Rückgang ist bereits deutlich spürbar: Im vergangenen Schuljahr wurden in Chemnitz gut 1800 Schulanfänger gezählt – gut 200 Kinder weniger als im Vorjahr (ein Minus von über zehn Prozent).
Sachsenweit rechnet das Kultusministerium bis 2040/41 sogar mit einem Rückgang der Grundschülerzahlen um bis zu 25 Prozent.
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Kreiselternrat-Chef befürchtet Schulschließungen
Kreiselternrat-Chef Thomas Brewig (58) fürchtet neben der "Zementierung pädagogisch inakzeptabler Bedingungen", dass die Verfahrensweise "mittelfristig die Schließung von Schulstandorten vorbereitet". Schulen, die nur noch einzügig betrieben werden, seien als erste von Schließungsplänen bedroht.
Die Grünen fordern deshalb einen Kurswechsel. "Das LaSuB sollte die frei werdenden Kapazitäten nutzen, um die Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler zu verbessern", fordert Lanfermann.
Ihr Fazit ist klar: "Unsere Kinder verdienen Schulen, die ihre Entwicklung bestmöglich fördern, und keine Verwaltungspraxis, die pädagogische Chancen aus rein organisatorischen Gründen verstreichen lässt."
Titelfoto: Bildmontage: dpa, Kristin Schmidt