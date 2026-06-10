Schulschließungen in Chemnitz befürchtet: Bildungsamt unter Beschuss

Chemnitz - Weniger Schulanfänger, aber trotzdem volle Klassen? Genau darüber kocht in Chemnitz der Ärger hoch. Die Grünen werfen dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) vor, aus sinkenden Kinderzahlen nicht bessere Lernbedingungen zu machen, sondern Klassen weiter bis an die Grenze zu füllen.

Weniger Kinder, aber weiter volle Klassen? In Chemnitz sorgt die Planung neuer erster Klassen für Zündstoff zwischen Eltern, Kommunalpolitik und Schulaufsicht. (Symbolfoto) © DPA

"Es ist eine vertane Chance, wenn rückläufige Schülerzahlen nicht für kleinere Klassen genutzt werden", ärgert sich Stadträtin Anna Lanfermann (35).

Ihr Vorwurf: statt kleinere Klassen zu ermöglichen, würden weniger erste Klassen genehmigt. Kinder müssten dann an andere Schulen ausweichen, obwohl vor Ort eigentlich Platz für zwei Klassen wäre.

Besonders laut ist der Protest an der Grundschule Borna. Dort soll offenbar nur noch eine erste Klasse starten.

Der Rückgang ist bereits deutlich spürbar: Im vergangenen Schuljahr wurden in Chemnitz gut 1800 Schulanfänger gezählt – gut 200 Kinder weniger als im Vorjahr (ein Minus von über zehn Prozent).

Sachsenweit rechnet das Kultusministerium bis 2040/41 sogar mit einem Rückgang der Grundschülerzahlen um bis zu 25 Prozent.