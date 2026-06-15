Abwasser-Ärger in Chemnitz: Anwohnern stinkts

Chemnitz - Üble Gerüche an der Mineralölraffinerie sorgen in Chemnitz -Klaffenbach seit Jahren für Ärger. Behördliche Analysen des Abwassers ergaben, dass mehrere Grenzwerte überschritten wurden. Der Abwasserbetrieb ESC hat deshalb die Einleiterlaubnis bis Ende Juni befristet. Bis dahin soll die Baufeld-Mineralölraffinerie GmbH eine technische Lösung finden.

Anwohnerin Jaqueline Gläser (57, v.l.), Stadträtin Susanne Rasch (45, AfD) und Fred Zepke (65) beschweren sich über die Geruchsbelästigung in der Umgebung der Raffinerie. © Uwe Meinhold

Anwohnerin Jaqueline Gläser (57) ärgert sich seit Jahren über die Geruchsbelastung und befürchtet gesundheitliche Folgen: "Bis Sommer vorigen Jahres hat es regelmäßig gerochen. Manchmal habe ich einen Hustenanfall bekommen, sobald ich das Fenster geöffnet habe."

Nachbar Fred Zepke (65) wohnt rund 500 Meter entfernt von der Raffinerie: "Den Geruch kenne ich noch gut aus meiner Lehrzeit im PCK Schwedt. Neuerdings stinkt es nur noch alle paar Wochen morgens zwischen 4 und 5 Uhr. Irgendwas wird da abgelassen."

Nach Bürgerbeschwerden hatte die Landesdirektion 2024 eingeschätzt, dass die Gerüche "keine potenzielle Gesundheitsgefahr" darstellen und den "Abwasserpfad als Quelle der Gerüche" vermutet.

Damals gab es im Abwasser keine Auffälligkeiten - anders als in den vergangenen Monaten.