15.06.2026 06:19 Zoff ums Parken in Chemnitz: BSW warnt vor Bargeld-Aus

In Chemnitz werden künftig mehrere Parkscheinautomaten auf Kartenzahlung umgerüstet. Das BSW kritisiert das Vorgehen.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Nur Bargeld dabei? Dann wird's beim Parken schwieriger. In Chemnitz werden aktuell mehrere Parkscheinautomaten auf Kartenzahlungen umgerüstet. In Zukunft könnten weitere Geräte folgen - möglicherweise sogar flächendeckend. Das BSW tobt.

Einige Parkautomaten in Chemnitz werden derzeit umgebaut - künftig können Autofahrer an ausgewählten Geräten nur noch digital bezahlen. © Ralph Kunz Derzeit werden nur einige, sehr häufig genutzte City-Automaten auf Kartenzahlung umgerüstet. Doch Stadtrat Nico Rudolph (37, BSW) wollte es genauer wissen. Er hakte bei der Stadt nach. Seine Frage: Droht demnächst das Aus für alle Bargeld-Geräte? Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) beruhigte zunächst: Im Stadtzentrum wird es vorerst weiterhin Automaten geben, an denen mit Bargeld gezahlt werden kann.



Aber: "Bestehende Parkscheinautomaten mit Bargeldannahme sollen bei ihrem turnusmäßigen Tausch schrittweise in den nächsten Jahren durch bargeldlose Automaten ersetzt werden", so Kütter. Ob künftig alle Bargeld-Geräte aus Chemnitz verschwinden, ist derzeit noch offen.



Doch BSW-Stadtrat Rudolph fürchtet genau das: "Wenn die Abschaffung der Barzahlungsmöglichkeit nicht ausgeschlossen wird, müssen wir davon ausgehen, dass es dazu kommt."



Bargeld sei ein Stück Freiheit, durch Kartenzahlungen könnten die Bürger gezielt kontrolliert werden. "Diese Politik ist abzulehnen", sagt Rudolph.

BSW-Stadtrat Nico Rudolph (37) warnt vor dem Bargeld-Aus an Parkautomaten. © Ralph Kunz

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