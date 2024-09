Acht Ausflugsziele für den Herbst-Samstag in Chemnitz und Umgebung

Von Manga über Kleidertausch bis hin zur Kinderparty im Sonnenlandpark gibt es am heutigen Samstag in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am heutigen Samstag ist der kalendarische Herbstanfang! Natürlich gibt es auch in der bunten Jahreszeit weiterhin viel zu erleben. Wir haben Euch acht Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Manga Day

Chemnitz - Der Manga Day in Chemnitz geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde und findet in der Stadtbibliothek statt. Übrigens wird dieser Tag europaweit in über 1200 Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken gefeiert. Auf Euch warten Workshops, kooperatives Spielen, 3D-Drucke, die Möglichkeit, Euer eigenes Manga erstellen zu lassen und vieles mehr. Der Manga Day beginnt um 10 Uhr.

In der Stadtbibliothek dreht sich am heutigen Samstag alles um das Thema Manga. (Symbolbild) © 123RF/sepavo

Blitz-Schach

Augustusburg - Wie wäre es mit einer Partie Schach bei einer Geschwindigkeit von 10,8 km/h? Das ist am heutigen Samstag in der Drahtseilbahn in Augustusburg möglich. Acht Minuten habt ihr Zeit, Euch beim Blitzschach die Köpfe zu zerbrechen. Die Turniere finden zwischen 11 und 16 Uhr statt. Gäste können ohne Voranmeldung an beiden Stationen zusteigen. Das Spektakel ist im normalen Ticket enthalten (einfache Fahrt: 3 bis 4 Euro, Berg- und Talfahrt: 4 bis 5 Euro). Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde.

Während der Fahrt mit der Drahtseilbahn eine Partie Schach gefällig? © PR

Pack deine sieben Sachen

Chemnitz - In der Zentralbibliothek im TIETZ (Moritzstraße 20) findet von 13 bis 17 Uhr wieder die Kleidertauschparty "Pack deine sieben Sachen" zusammen. Dabei kann für jedes mitgebrachte Kleidungsstück ein neues mitgenommen werden. Maximal dürft Ihr sieben Teile in gutem und gewaschenem Zustand mitbringen, Unterwäsche ist ausgeschlossen. Der Eintritt ist frei.

Bei der Kleidertauschparty bekommt ihr eure "Schrank-Leichen" los und findet neue Kleidung. (Symbolbild) © 123rf/alfexe

Rock im Club

Chemnitz - Der Brauclub wird ab 20 Uhr zur Bühne für eine elektrisierende Rocknacht! Dabei bringt die AC/DC-Tribute-Band "AC/CZ" die unsterblichen Hymnen der australischen Rocklegenden direkt in die Chemnitzer City. Die regionale Band "Sapid Steel" eröffnet den Abend mit kraftvollen Heavy-Metal-Klängen und sorgt für die perfekte Einstimmung. Tickets gibt es für 22,50 Euro online oder an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die AC/DC-Tribute-Band "AC/CZ"bringt wieder ordentlich Stimmung in den Chemnitzer Brauclub. © PR

Kinderfest im Schloss

Zschopau - Das Schloss Wildeck in Zschopau (Schloss Wildeck 1) wird von 14 bis 18 Uhr zum zauberhaften Kinderparadies. Zum bunten Kinderfest kommt Gaukler "Narrateau" vorbei, es gibt herbstliche Bastelangebote, spannendes Puppentheater und Ponyreiten. Der Museumseintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Der Eintritt zum Fest ist frei.



Erzgebirgische Originale

Aue - Das Erzgebirgsensemble Aue war auf musikalischer Spurensuche auf dem Gebiet der materiellen Volkskunst und -kultur im Erzgebirge. Fündig geworden ist es unter anderem bei Bergmann und Engel, beim Räuchermann, dem Nussknacker, beim Schnitzen oder Drechseln und Klöppeln. Die passenden Lieder lassen die Musiker um 14.30 Uhr im Kulturhaus Aue (Goethestraße 2) erklingen. Der Eintritt kostet ab 20 Euro, ermäßigt ab 18 Euro.



Erinnerungen an erzgebirgische Originale mit dem Erzgebirgsensemble Aue. © PR

Lichtenau - Im Sonnenlandpark Lichtenau (Zum Sonnenlandpark) erwartet Euch von 10 bis 18 Uhr eine große Weltkindertags-Party. Mit dabei ist auch der Kinder-Projektcircus "Tomello" mit seiner neuen Show "Zauber der Elemente" (Spielzeiten: 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr). Aber auch die Attraktionen wie Riesenrad, Hüpfkissen, Kinderquads, Kettcars, Deutschlands höchster Rutschturm und vieles mehr haben für Euch geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro pro Person. Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.

Auch der Indoor-Spielplatz im Sonnenlandpark hat geöffnet. © Uwe Meinhold

Herbstmarkt