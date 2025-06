Chemnitz zieht die Strippen fürs Kosmos-Wochenende

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt herrscht geschäftiges Treiben: Kabel werden verlegt, Bühnenkonstruktionen wachsen in den Himmel. Zwischen Containern und Absperrungen hallt das Klopfen von Hämmern. All das, damit am Freitagnachmittag der Startschuss für das Kosmos-Festival fallen kann.