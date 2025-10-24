Ärger um Abstand: Geplanter Solarpark in Chemnitz sorgt weiter für Diskussionen

Chemnitz - Der Solarpark lässt auf sich warten - der Ärger ist längst da! Am Glösaer Wohnpark Ammernstraße in Chemnitz wurde noch kein Spatenstich für die 26 Hektar große PV-Anlage gemacht, doch in Stadtrat und Gerichtssaal fliegen längst die Fetzen. CDU/FDP und Linke fordern im Rat bis April 2026 klare Regeln für Sichtschutz, Mindestabstand und Ausnahmen. Doch wie wahrscheinlich ist das?

Der Bau der XXL-Solaranlage in Glösa sollte schon längst begonnen haben. © Kristin Schmidt

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) bremst. Er sieht keine Möglichkeit, klare Mindestabstände zu Photovoltaik-Anlagen pauschal festzulegen, jedenfalls nicht überall: "Vielmehr ist beabsichtigt, den Kriterienkatalog an die Rechtslage anzupassen."

Hintergrund: Derzeit dürfen Investoren sogenannte privilegierte Standorte im 200-Meter-Korridor entlang von Autobahnen ohne Bebauungsplan nutzen. Heißt: keine Mitsprache der Stadt, keine Mindestabstände, keine Rücksicht auf Anwohner.

Die Bürgerinitiative in Glösa begrüßt den Vorstoß. Sprecherin Karin Scherwenk (59) kritisiert aber: "Warum schützt die Stadt nicht alle Bürger, egal ob neben einem privilegierten Baugebiet oder nicht?"

Sie verweist auf andere Städte wie Limbach-Oberfrohna, wo verbindliche Regeln längst gelten: "Dort gab's keine Goldgräberstimmung und keine Konflikte mit der Anwohnerschaft."