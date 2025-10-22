Geplantes Holz-Kraftwerk in Chemnitz: Woher kommt das Brennmaterial?

Chemnitz - Schon im kommenden Jahr könnte der Bau des neuen Holz-Kraftwerks in Chemnitz starten - und es hagelt weiter Kritik. Neben verschiedenen Umwelt-Organisationen schlagen auch die Chemnitzer Grünen Alarm.

Das neue Holzkraftwerk soll zwischen Mauersbergerstraße und der A72 hochgezogen werden. (Archivfoto) © Ralph Kunz

"Die zentrale Frage ist für mich, woher langfristig das Holz für die geplante Anlage kommen soll", sagt Grünen-Stadtrat Volkmar Zschocke (56). Er verweist auf eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes.

"Diese zeigt, dass die steigende stoffliche Holznutzung bereits Mitte der 2030er-Jahre dazu führen dürfte, dass die Holznachfrage nicht mehr vollständig aus heimischen Quellen gedeckt werden kann", führt Zschocke aus.

Laut dem Versorger "eins" sollen jährlich rund 100.000 Tonnen Biomasse zum Einsatz kommen - Waldresthölzer, Schreddermaterial aus der Landschaftspflege oder Straßenholzschnitt. Die Holzer sollen als sogenannte "Hackschnitzel" angeliefert werden.

Wie "eins" weiter mitteilt, werden für das Kraftwerk keine Bäume gefällt. "Das Abholzen von Bäumen oder gar ganzen Waldbereichen zur Energieversorgung ist nicht nachhaltig", heißt es.