Lösung gefunden: Sportsonntag für Kinder in Chemnitz gerettet

Der beliebte Sportsonntag für Familien in Chemnitz stand auf der Kippe. Nun wurde eine Lösung gefunden - die Finanzierung ist für zwei Jahre gesichert.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Monatelang stand der Sportsonntag für Familien auf der Kippe, jetzt gibt es eine Lösung. "Die Finanzierung des Projekts ist für die nächsten zwei Jahre sichergestellt", teilt der Stadtsportbund Chemnitz mit.

Übungsleiter Carsten Schubert (r.) hat für Familien Sportspiele parat, die allen Spaß bringen.
Übungsleiter Carsten Schubert (r.) hat für Familien Sportspiele parat, die allen Spaß bringen.  © Uwe Meinhold

Das kostenlose Angebot kann nahtlos fortgesetzt werden. In den Turnhallen der Luisenschule, in der Lutherstraße und der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule bieten sonntags jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr Übungsleiter ein kurzweiliges Sportprogramm an.

Ermöglicht wird das durch die Unterstützung der Carl-Hahn-Stiftung und Lions-Clubs der Stadt.

"Mit dem Projekt möchten wir möglichst vielen Kindern und deren Familien den Zugang zu Sport erleichtern und zeigen, wie viel Freude gemeinsames Bewegen machen kann", sagt Jens Köhler, Präsident des Stadtsportbundes.

Sonntags steht Sport auf dem Programm - und auf dem Shirt der Übungsleiter.
Sonntags steht Sport auf dem Programm - und auf dem Shirt der Übungsleiter.  © Ralph Kunz

Die Rettung des Sportsonntags und sein fünfjähriges Bestehen wird am Sonntag, von 9 bis 13 Uhr, mit einem Familienfest in der Sporthalle der Marianne-Brandt-Oberschule, Vettersstraße 34, gefeiert.

