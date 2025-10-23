Lösung gefunden: Sportsonntag für Kinder in Chemnitz gerettet
Chemnitz - Monatelang stand der Sportsonntag für Familien auf der Kippe, jetzt gibt es eine Lösung. "Die Finanzierung des Projekts ist für die nächsten zwei Jahre sichergestellt", teilt der Stadtsportbund Chemnitz mit.
Das kostenlose Angebot kann nahtlos fortgesetzt werden. In den Turnhallen der Luisenschule, in der Lutherstraße und der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule bieten sonntags jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr Übungsleiter ein kurzweiliges Sportprogramm an.
Ermöglicht wird das durch die Unterstützung der Carl-Hahn-Stiftung und Lions-Clubs der Stadt.
"Mit dem Projekt möchten wir möglichst vielen Kindern und deren Familien den Zugang zu Sport erleichtern und zeigen, wie viel Freude gemeinsames Bewegen machen kann", sagt Jens Köhler, Präsident des Stadtsportbundes.
Die Rettung des Sportsonntags und sein fünfjähriges Bestehen wird am Sonntag, von 9 bis 13 Uhr, mit einem Familienfest in der Sporthalle der Marianne-Brandt-Oberschule, Vettersstraße 34, gefeiert.
Titelfoto: Uwe Meinhold