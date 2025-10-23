Lösung gefunden: Sportsonntag für Kinder in Chemnitz gerettet

Chemnitz - Monatelang stand der Sportsonntag für Familien auf der Kippe , jetzt gibt es eine Lösung. "Die Finanzierung des Projekts ist für die nächsten zwei Jahre sichergestellt", teilt der Stadtsportbund Chemnitz mit.

Übungsleiter Carsten Schubert (r.) hat für Familien Sportspiele parat, die allen Spaß bringen. © Uwe Meinhold

Das kostenlose Angebot kann nahtlos fortgesetzt werden. In den Turnhallen der Luisenschule, in der Lutherstraße und der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule bieten sonntags jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr Übungsleiter ein kurzweiliges Sportprogramm an.

Ermöglicht wird das durch die Unterstützung der Carl-Hahn-Stiftung und Lions-Clubs der Stadt.

"Mit dem Projekt möchten wir möglichst vielen Kindern und deren Familien den Zugang zu Sport erleichtern und zeigen, wie viel Freude gemeinsames Bewegen machen kann", sagt Jens Köhler, Präsident des Stadtsportbundes.