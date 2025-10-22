So groß wie acht Fußballfelder: Chemnitz bekommt Mega-Medizincampus

Chemnitz - Chemnitz bekommt einen neuen Medizincampus! Der zuständige Stadtratsausschuss hat jetzt grünes Licht für die Pläne eines Klinikgebiets gegeben.

Die Planungen haben begonnen: Direkt neben dem Klinikum soll ein Medizin-Campus entstehen. © Sven Gleisberg

Direkt neben dem Hauptstandort Flemmingstraße und an der Grenze zum Crimmitschauer Wald will das Klinikum eine Fläche für Forschung, Ausbildung und medizinische Versorgung entwickeln.

Das Projekt soll auf rund sechs Hektar Fläche (das entspricht etwa acht Fußballfeldern) gemeinsam mit der TU Dresden realisiert werden.