So groß wie acht Fußballfelder: Chemnitz bekommt Mega-Medizincampus
Chemnitz - Chemnitz bekommt einen neuen Medizincampus! Der zuständige Stadtratsausschuss hat jetzt grünes Licht für die Pläne eines Klinikgebiets gegeben.
Direkt neben dem Hauptstandort Flemmingstraße und an der Grenze zum Crimmitschauer Wald will das Klinikum eine Fläche für Forschung, Ausbildung und medizinische Versorgung entwickeln.
Das Projekt soll auf rund sechs Hektar Fläche (das entspricht etwa acht Fußballfeldern) gemeinsam mit der TU Dresden realisiert werden.
Ziel: mehr Ärzte für die Region ausbilden, gebündelte Power zwischen Forschung, Lehre und Praxis schaffen und Chemnitz zum Top-Standort für Medizinausbildung in Sachsen machen.
Details zur Bebauung selbst, etwa die Zahl der Gebäude oder deren konkrete Nutzung, stehen noch aus.
Titelfoto: Sven Gleisberg