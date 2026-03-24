Ärger um marodes Chemnitzer Ausflugsziel: "Das ist keine denkmalgerechte Sanierung"

In Chemnitz fehlt seit Jahren das Geld für die Sanierung der Teufelsbrücken. Ende 2025 flossen endlich Fördermittel, die in Spritzbeton investiert wurden.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Für die Sanierung der Teufelsbrücken, die im Chemnitzer Zeisigwald zu einem alten Porphyr-Steinbruch führen, fehlt seit Jahrzehnten das Geld. Ende vorigen Jahres flossen endlich 100.000 Euro Fördermittel in das marode Denkmal. Investiert wurde in Spritzbeton und einen massiven Zaun.

Steinmetz Till Apfel (40) kritisiert den Umgang mit den Teufelsbrücken als "nicht denkmalgerecht". © Ralph Kunz Bisher war der Weg durch die Teufelsbrücken mit einem Bauzaun abgesperrt. Dieser wurde "immer wieder niedergerissen und der Weg intensiv begangen, die Verbotsbeschilderung ignoriert, obwohl Lebensgefahr besteht", begründet eine Stadtsprecherin die neue Einzäunung für rund 14.000 Euro. Das restliche Geld floss in eine Notsicherung der Mauerkrone, die eine Schicht aus Spritzbeton bekam. "Das ist keine denkmalgerechte Sanierung", sagt Steinmetz Till Apfel (40), der sich als ehrenamtlicher Denkmalpfleger für das Stützbauwerk engagiert. "Die alten Mauern sind jetzt mit Beton gesprenkelt. Gleichzeitig ist diese Art der Mauerabdeckung dem Porphyrtuff nicht zuträglich." Chemnitz Lokal Chemnitz: Deshalb schließt die Kinderbibliothek im Tietz Für den langfristigen Erhalt des rund 150 Jahre alten Denkmals haben die Fördermittel wenig beigetragen.

3000 Euro pro Jahr eingeplant

Für eine Sanierung der Mauer müsste die Betonschicht aufwendig abgetragen werden. © Ralph Kunz

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Weil ein Bauzaun immer wieder umgeworfen wurde, versperrt jetzt ein massiver Zaun den Zugang. © Ralph Kunz

Was von Weitem fast wie Schnee aussieht, ist Spritzbeton, der auf der Mauerkrone verteilt wurde. © Ralph Kunz "Eine gerechnete Statik spielte zum Zeitpunkt der Errichtung kaum eine Rolle, sodass die statische Sicherheit auch angesichts des Alters des Bauwerks auch künftig nicht erbracht werden kann", heißt es aus dem Rathaus. Till Apfel hält einen anderen Umgang mit dem Denkmal für geboten: "Man kann nicht das Grünflächenamt mit dieser Verantwortung allein lassen. Es braucht ein Konzept für kleine bauliche Schritte. Außerdem Maßnahmen wie Entfernen von Moos, Laub und Bewuchs, damit das Mauerwerk trocknen kann. Das Statikproblem kommt in der Denkmalpflege immer wieder vor. Für den rechnerischen Nachweis gibt es Alternativen." Chemnitz Lokal Chemnitzer Brunnensaison: Deshalb gehen nicht alle Anlagen in Betrieb Aktuell sind im städtischen Haushalt für die Teufelsbrücken 3000 Euro pro Jahr eingeplant - laut Stadt für Unterhaltungsmaßnahmen und die "Erstellung eines digitalen Modells, das der Dokumentation, Planung und gegebenenfalls auch digitalen Präsentation des Bauwerks dienen" soll.

Zeugnis von 500 Jahre Steinbruch-Geschichte