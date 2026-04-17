Aktionswoche für "Mode-Revolution" in Chemnitz

Chemnitz - Kleidung anders denken - dafür setzt sich die "Fashion Revolution Week Chemnitz " bis zum 28. April ein. "Die Aktionstage finden in Erinnerung an den Fabrikeinsturz am 24. April 2013 in Bangladesch statt", erklärt Ricarda Drehwitz (21) vom Orga-Team.

Melanie Dechant, Henriette Helmstedt und Ricarda Drehwitz (v.l.) vom Projekt "Fashion Revolution Week". © Uwe Meinhold

Das Ziel: Ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Wer kauft, soll genauer hinschauen und bewusster auswählen. "Es geht auch darum, dass wir eine Hose mit Loch nicht wegschmeißen müssen, sondern reparieren können."

Dazu passend gibt es ein vielfältiges Programm mit Lesungen und Vorträgen.

Im Textilatelier Undoyarn findet unter anderem am 22. April um 16 Uhr ein Flick-Workshop statt. Zudem gibt es im Kraftwerk, der Stadtteilbibliothek im Yorckcenter und der TU Mensa Kleidertauschaktionen.