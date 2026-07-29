Alle waren begeistert, aber keiner wollte zahlen: Chemnitzer Gully-Pläne gehen den Bach runter
Chemnitz - Diese Stadtwerbung ist im Untergrund verschwunden: Aus den geplanten Chemnitzer Motiv-Gullys wird nichts. Der Stadtrat hatte 2023 auf SPD-Initiative beschlossen, im Zentrum 70 Schachtabdeckungen mit Stadtmotiven einzubauen. Doch die Sponsoren blieben aus.
Auf Nachfrage der SPD erklärte Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) knapp: "Der Beschluss konnte mangels Finanzierung durch Sponsoren nicht umgesetzt werden."
Dabei war die Idee einst mit viel Begeisterung gestartet. Brühl-Lampen, die Chemnitzer Stadtsilhouette samt Marx-Kopf oder der KuHa-Slogan "C the unseen" sollten Touris 2025 sogar beim Blick nach unten begegnen.
Ex-SPD-Stadträtin Wilma Meyer (53) schwärmte: "Viele Städte nutzen die Schachtabdeckungen als charmante Werbeträger. Das wäre auch für Chemnitz eine gute Idee."
Auch Kunze war Feuer und Flamme: "Die Benennung zur Kulturhauptstadt ist ein geeigneter Anlass, in Chemnitz ein solches Projekt zu initiieren", sagte er 2023. Doch das KuHa-Jahr ist vorbei - die Deckel blieben grau.
Untätig war das Rathaus nicht. Der Entsorgungsbetrieb ESC schrieb 2024 insgesamt 14 Chemnitzer Tief- und Kanalbaufirmen an. Ein weiteres Unternehmen meldete sich von selbst, auch der Geschäftsbereich Wirtschaft führte Gespräche. Doch niemand wollte die Deckel bezahlen. Eins Energie hätte lediglich den Austausch finanziert.
Für 70 Motivdeckel veranschlagt die Stadt mehr als 55.000 Euro, rund 750 Euro pro Stück. Besonders bitter: Drei der vier Entwürfe beziehen sich auf die KuHa. Übrig ist nur eine Variante mit Stadtwappen und ESC-Logo. Ob sie jemals eingebaut wird, ist offen.
Titelfoto: Sven Gleisberg