Diese Chemnitzer Forschung ist weltweit gefragt

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Ein Team von Forschern hat nachgewiesen, dass fossiles Holz Informationen speichert. Der Ursprung des Projekts liegt im Chemnitzer Naturkundemuseum.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Versteinertes Holz kann die Erdgeschichte über Millionen von Jahren speichern. Zu dieser Erkenntnis kam eine Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Das Projekt zur Erforschung dieses "Geoarchivs" hat seinen Ursprung im Chemnitzer Naturkundemuseum.

Dr. Ronny Rößler (61, l.) mit fossilem Holz.
Dr. Ronny Rößler (61, l.) mit fossilem Holz.  © Kristin Schmidt

Laut Rathaus hat ein Team von Forschern aus aller Welt nachgewiesen, dass fossiles Holz über einen Zeitraum von über 100 Millionen Jahren Informationen über die Erdgeschichte speichern kann.

"Damit eröffnet sich der Wissenschaft eine neue Möglichkeit, die Entwicklung von Landschaften und Kontinenten nachzuvollziehen", so die Stadtverwaltung.

Dr. Steffen Trümper hatte als wissenschaftlicher Volontär und damaliger Doktorand diese Arbeiten am Naturkundemuseum begonnen und danach durch andere Wissenschaftler vorangetrieben.

Das versteinerte Holz gibt Einblicke in die Erdgeschichte.
Das versteinerte Holz gibt Einblicke in die Erdgeschichte.  © Steffen Trümper
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"Umso mehr freut es uns, dass die Ergebnisse nun weltweit Beachtung finden", so Museumsleiter Dr. Ronny Rößler (61). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Steffen Trümper

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