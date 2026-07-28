Diese Chemnitzer Forschung ist weltweit gefragt
Chemnitz - Versteinertes Holz kann die Erdgeschichte über Millionen von Jahren speichern. Zu dieser Erkenntnis kam eine Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Das Projekt zur Erforschung dieses "Geoarchivs" hat seinen Ursprung im Chemnitzer Naturkundemuseum.
Laut Rathaus hat ein Team von Forschern aus aller Welt nachgewiesen, dass fossiles Holz über einen Zeitraum von über 100 Millionen Jahren Informationen über die Erdgeschichte speichern kann.
"Damit eröffnet sich der Wissenschaft eine neue Möglichkeit, die Entwicklung von Landschaften und Kontinenten nachzuvollziehen", so die Stadtverwaltung.
Dr. Steffen Trümper hatte als wissenschaftlicher Volontär und damaliger Doktorand diese Arbeiten am Naturkundemuseum begonnen und danach durch andere Wissenschaftler vorangetrieben.
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"Umso mehr freut es uns, dass die Ergebnisse nun weltweit Beachtung finden", so Museumsleiter Dr. Ronny Rößler (61). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Steffen Trümper