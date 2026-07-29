29.07.2026 16:22 Graffiti-Überseecontainer in Chemnitz aufgetaucht: Was hat es damit auf sich?

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Im Bürgerpark Chemnitz-Gablenz können Graffiti-Sprayer legal an einem alten Überseecontainer sprühen.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Legal sprühen in Chemnitz! Ab sofort gibt es im Bürgerpark Gablenz eine neue Graffiti-Übungsfläche: Ein Überseecontainer am südlichen Rand des Parks steht zum freien Sprayen zur Verfügung. An diesem alten Überseecontainer können sich Graffiti-Sprayer legal austoben. © Sven Gleisberg "Das Sprayen auf dem 40-Fuß-Container ist ohne vorherige Anmeldung zu Übungszwecken erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Das Angebot richtet sich an erfahrene Sprayer sowie an Jugendliche, die das Handwerk erlernen möchten", teilte die Stadt mit. Der Container gehört zur Interventionsfläche Bürgerpark Gablenz, die im Dezember 2023 eröffnet wurde. Er soll regelmäßig einfarbig gestrichen werden, damit immer wieder neue Flächen zum Sprayen entstehen. Weitere Graffiti-Übungsflächen und Flächen für Auftragsarbeiten findet Ihr unter www.chemnitz.de/graffiti.

Titelfoto: Sven Gleisberg