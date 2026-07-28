Weil Besitzer offenbar kaum kooperiert: Chemnitzer Brandruine auf dem Weg zum Dauer-Schandfleck

Chemnitz - Verkohlte Balken, ein provisorischer Bauzaun und seit Monaten Behinderungen für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer: Die Brandruine an der Bernsdorfer Straße in Chemnitz nahe dem Südbahnhof entwickelt sich zur Dauerbaustelle - nur gebaut wird dort überhaupt nichts. Jetzt räumt die Stadt ein: Wann die Gefahrenstelle verschwindet, steht völlig in den Sternen.

Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) räumt ein: Einen konkreten Plan für die gefährliche Brandruine gibt es bislang nicht. © Ralph Kunz

Das abgebrannte Holzgebäude zwischen Bahnbrücke und Turmstraße ist eine ehemalige Lagerhalle auf einem verwahrlosten Grundstück hinter einem bewohnten Mehrfamilienhaus.

Seit zehn Jahren steht das verlassene Gebäude immer wieder in Flammen. Allein 2026 brannte es dort bereits zweimal: Im März gab es ein Großfeuer, im Mai zündeten Unbekannte Müll im Inneren an. Die Polizei ermittelt seitdem wegen Brandstiftung.

Für Enrico Hilbert (50, BSW) ist die Ruine ein "drohend einstürzendes Gebäude". Deshalb forderte der Stadtrat von der Bauverwaltung Klarheit, wie es mit der Gefahrenstelle weitergeht.

Die ernüchternde Antwort von Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos): "Einen konkreten Plan gibt es nicht." Die Bauaufsicht versuche, den Eigentümer zum Handeln zu bewegen. Das Gebäude müsse entweder gesichert oder abgerissen werden.

Dass die Absperrung nicht bloß übervorsichtige Behördenroutine ist, macht Kütter ebenfalls deutlich: "Von dem Gebäude geht derzeit eine Gefahr aus." Deshalb bleiben der Fußweg, der Radweg und sogar ein Teil der Fahrbahn gesperrt. Wie lange noch? Unbekannt.