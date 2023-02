Chemnitz: Konkordiapark soll Mega-Basketballplatz bekommen

Chemnitz - Der Konkordiapark in Chemnitz soll einen neuen Basketballplatz bekommen. Dieser soll überregional für Aufmerksamkeit sorgen.

Dabei seien Ideen und Meinungen willkommen. Wer teilnehmen will, soll sich unter chemnitzbasketball.com anmelden.

Am kommenden Samstag werden die verschiedenen Varianten des neuen Basketballplatzes in der Messe (16 Uhr) vorgestellt.

"Der aktuelle Basketballplatz am Konkordiapark ist in die Jahre gekommen. Das Spielfeld besteht aus Asphalt und zu hohen Rasenkanten. Dadurch gibt es ein erhöhtes Verletzungsrisiko", schreibt die Initiative "Chemnitz Basketball" auf ihrer Internetseite .

André Zimpel (33) von der Initiative "Chemnitz Basketball" freut sich auf den neuen Platz im Konkordiapark. © Klaus Jedlicka

"Wir glauben fest daran, dass ein neuer Basketballplatz auf dem Konkordiapark eine Bereicherung für unsere Stadt ist", sagt André Zimpel (33) von der Initiative "Chemnitz Basketball".

"In unserer Stadt gibt es wenige öffentliche Basketballplätze, obwohl Basketball in Chemnitz ein sehr beliebter Freizeitsport ist. Aus diesem Bedarf heraus entstand die Idee, einen neuen Basketballplatz zu bauen, am besten zentral auf dem Konkordiapark. Dabei soll der Platz nicht nur funktional sein, sondern auch überregional Aufmerksamkeit erzeugen", führt Zimpel aus.

Am Samstag in der Messe sollen interessierte Teilnehmer die Basketballplatz-Varianten mittels Virtual-Reality-Brillen begutachten können.

Die TU Chemnitz stellt dabei die VR-Technik zur Verfügung.