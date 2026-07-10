Alte Schule in Chemnitz wird umgebaut: Hier entstehen neue Wohnungen

Chemnitz - Aus alt mach neu: Aktuell wird die ehemalige Reinhold-Dahlmann-Schule in Chemnitz-Markersdorf umgebaut - auf dem Areal sollen Wohnquartiere entstehen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Eigentümer verlassene Areale mit Geschichte im Stadtgebiet auf Vordermann bringt.

Die ehemalige Reinhold-Dahlmann-Schule vor dem Umbau. © GRK Projektmanagement

Zurzeit ist das Gelände um die Max-Müller-Straße, die Meinersdorfer Straße und die Markersdorfer Straße im Chemnitzer Süden noch eine große Baustelle, seitdem die Arbeiten im vergangenen Jahr dort begannen.

Zu den Maßnahmen gehört der Umbau des unter Denkmalschutz stehenden Schulgeländes, sowie die ehemalige Turnhalle und ein Neubau. Dabei soll der Denkmalcharakter des 140 Jahre alten Gebäudes erhalten bleiben.

Christoph Schmidt (59) ist einer der drei Bauleiter für das Areal. Die Arbeiten gehen gut voran. Aktuell wird sich dem Dach gewidmet: "Die Dacharbeiten an der Max-Müller-Straße werden diesen Sommer fertiggestellt", erklärt Schmidt.