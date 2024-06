Richtfest! Chemnitzer Kulturpalast bis Ende 2025 fertig

Chemnitz - Der Rohbau ist fertig. Am Montag wurde das Richtfest zum Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Kulturpalastes im Chemnitzer Ortsteil Rabenstein gefeiert.

Das Treppenhaus im Kulturpalast. Die Bauarbeiten im Gebäude sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden. © Ralph Kunz

Das Neubauprojekt umfasst drei parallel angeordnete Gebäude mit jeweils drei Etagen.

Bis Ende 2025 sollen dort auf circa 3100 Quadratmetern 66 barrierefreie Wohnungen mit Balkon oder Terrasse entstehen. Bauherr des Projektes ist die Leipziger GRK Gruppe.

Außerdem wird dort auch eine Tagespflege für 40 Gäste im Erdgeschoss einziehen, die von der advita Pflegedienst GmbH betrieben wird. Zudem stehen rund 70 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung.



"Das Bauprojekt stellt eine beispielhafte Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit dar. In einer Gesellschaft, die sowohl von Wohnraumknappheit als auch von einer steigenden Zahl älterer Menschen geprägt ist, ist der Bedarf an barrierefreien und altersgerechten Wohnungen besonders hoch", so Staatsministerin Petra Köpping (65, SPD), die bei der Zeremonie anwesend war.