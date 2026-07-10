Alkohol-Verbot vor Sachsen-Allee: Wer ab heute hier trinkt, riskiert ein fettes Bußgeld

Chemnitz - Schluss mit Alkohol an der Sachsen-Allee in Chemnitz ! Ab Freitag gilt das neue Trink-Verbot auf dem Thomas-Mann-Platz. Wer künftig dort Bier und Co. trinkt, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Der Thomas-Mann-Platz vor der Sachsen-Allee war ein Treffpunkt für Trinker. Das soll sich mit dem neuen Alkoholverbot ändern. © Ralph Kunz

Der Stadtrat hatte das Alkohol-Aus Ende Mai beschlossen. Die Polizeiverordnung sollte aber erst mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt gelten, das am Donnerstag schließlich erschien.

Darin heißt es, dass das Verbot ab Freitag in Kraft tritt.



Immer wieder gab es Beschwerden über die verfestigte Trinkerszene an der Sachsen-Allee. Die Stadt hatte zwar in der Vergangenheit bereits Maßnahmen ergriffen - beispielsweise Bänke abgebaut - doch das Problem blieb.



Mit dem neuen Verbot will das Rathaus vor allem Kinder und Jugendliche schützen, die die angrenzende Musikschule besuchen. Auch Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) betonte zuletzt, wie wichtig die neue Verordnung in Hinblick auf Kinder und Teenager sei.



Mit dem Trinker-Ärger soll jetzt Schluss sein. Das neue Alkoholverbot gilt montags bis samstags jeweils von 9 bis 21 Uhr. In diesem Zeitraum ist es verboten, "alkoholische Getränke zu konsumieren oder zum Konsum mitzuführen".

Nur in Ausnahmefällen kann die Verordnung ausgehebelt werden - beispielsweise bei Festen.