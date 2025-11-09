 1.012

Alte Turnhalle in Chemnitz nicht mehr zeitgemäß: Neubau beschlossen

Der Chemnitzer Stadtrat hat den Neubau einer Sporthalle an der Baumgarten-Grundschule beschlossen. Die alte Halle ist nicht mehr zeitgemäß.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Es ist ein Meilenstein im Kampf um eine neue Bleibe für die Grünaer Sportler: Der Stadtrat in Chemnitz hat den Neubau einer modernen Zweifeld-Sporthalle an der Baumgarten-Grundschule beschlossen.

Die 1906 gebaute Turnhalle ist schon lange nicht mehr zeitgemäß.
Die 1906 gebaute Turnhalle ist schon lange nicht mehr zeitgemäß.

Die neue Halle ersetzt die alte Turnhalle aus dem Jahr 1906, die längst an ihre Grenzen gekommen ist: zu klein, zu wenige Umkleiden, keine Zuschauer erlaubt. Das soll sich bald ändern. In der neuen Halle können künftig bis zu 199 Menschen Platz finden – 184 davon auf einer Tribüne.

Ausgestattet wird die Halle unter anderem mit Kletterstangen, Sprossenwänden, Volleyball- und Basketballanlagen, Barren, Balken und Turnmatten. Auch eine Anzeigetafel für den Spielbetrieb gehört dazu.

Draußen entstehen zusätzlich eine Weitsprunggrube, eine Laufbahn, ein Streetbasketballfeld und ein Spielplatz.

Der Bau soll im April 2026 starten und nach aktuellem Plan bis Ende März 2028 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund 9 Millionen Euro – etwa die Hälfte davon übernimmt der Freistaat Sachsen.

Handball-Vereins-Chefin Fanny Schaal erwartet die neue Sporthalle mit Vorfreude.
Handball-Vereins-Chefin Fanny Schaal erwartet die neue Sporthalle mit Vorfreude.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich besonders die Handballer über die Förderzusage gefreut. Vereinschefin Fanny Schaal sagte damals: "Die Handballer freuen sich auf den Neubau und ein regelkonformes Spielfeld." Für die Sportler bedeutet das: endlich kein Ausweichen mehr nach Oberlungwitz oder auf den Kaßberg.

