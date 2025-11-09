1.357
Chemnitz: Dieser Wertstoffhof bleibt eine Woche lang dicht
Chemnitz - Der Wertstoffhof in der Kalkstraße 47 in Chemnitz bleibt in der kommenden Woche geschlossen.
Grund sind laut Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Bauarbeiten.
"In der KW 46 werden Deckensanierungsarbeiten der Asphaltflächen ausgeführt", so der ASR weiter.
In dieser Woche könnt Ihr die vier anderen Wertstoffhöfe in Chemnitz nutzen:
- Blankenburgstraße 62
- Usti nad Labem 30
- Weißer Weg
- Jägerschlößchenstraße 15a
Die Öffnungszeiten der Höfe sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 15 Uhr.
Titelfoto: Maik Börner