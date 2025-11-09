Chemnitz: Dieser Wertstoffhof bleibt eine Woche lang dicht

Chemnitz - Der Wertstoffhof in der Kalkstraße 47 in Chemnitz bleibt in der kommenden Woche geschlossen.

Der Wertstoffhof in der Kalkstraße 47 bleibt in der kommenden Woche geschlossen. (Archivfoto) © Maik Börner

Grund sind laut Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Bauarbeiten.

"In der KW 46 werden Deckensanierungsarbeiten der Asphaltflächen ausgeführt", so der ASR weiter.

In dieser Woche könnt Ihr die vier anderen Wertstoffhöfe in Chemnitz nutzen: