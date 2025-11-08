 9.488

Schwergewicht angekommen: Chemnitzer Weihnachtsbaum aufgestellt

Der Chemnitzer Weihnachtsbaum traf am Samstag in Chemnitz ein. Die 27 Meter hohe Fichte kommt aus dem Erzgebirge.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Vorsicht, Schwergewicht unterwegs! Der Chemnitzer Weihnachtsbaum rollte am Samstagnachmittag durch die City, traf wenig später auf dem Marktplatz ein. Zahlreiche Menschen hatten sich in Chemnitz versammelt, um bei diesem Spektakel dabei zu sein.

Der Weihnachtsbaum steht nun vor dem Chemnitzer Rathaus.
Der Weihnachtsbaum steht nun vor dem Chemnitzer Rathaus.  © Ralph Kunz

Gegen 16.30 Uhr rollte ein Tieflader über den Marktplatz. Im Gepäck: der diesjährige Weihnachtsbaum. Bereits vorher hatten sich dichte Menschentrauben gebildet. Sie beobachteten mit Spannung die Ankunft der 27 Meter hohen Fichte.

Dabei herrschte schon etwas Weihnachtsstimmung: Einige Stände waren aufgebaut, es gab Glühwein, gebrannte Mandeln und Co.

Gegen 16.45 Uhr wurde die Fichte mit einem Kran in die Höhe gezogen, 15 Minuten später stand der Baum auf dem Marktplatz. Anschließend folgte eine Verankerung in einer drei Meter tiefen Bodenhülse.

Rückblick: Am Samstagmittag wurde der Weihnachtsbaum, wie auch im letzten Jahr, im Forstbezirk des Staatsbetriebes Sachsenforst in Eibenstock gefällt. Die Fichte kam auf einen Tieflader, wurde über Bundesstraßen und Autobahnen nach Chemnitz gebracht.

Wie alt die Fichte ist, kann die Stadt noch nicht genau sagen. Schätzungen gehen von 50 bis 70 Jahren aus.

Mit einem riesigen Kran wurde die Fichte langsam in die Höhe gezogen.
Mit einem riesigen Kran wurde die Fichte langsam in die Höhe gezogen.  © Ralph Kunz
Gegen 16.30 Uhr kam der Chemnitzer Weihnachtsbaum am Marktplatz an.
Gegen 16.30 Uhr kam der Chemnitzer Weihnachtsbaum am Marktplatz an.  © Ralph Kunz
Zahlreiche Zuschauer warteten auf die Ankunft der Fichte.
Zahlreiche Zuschauer warteten auf die Ankunft der Fichte.  © Ralph Kunz
Der diesjährige Weihnachtsbaum rollte auf einem Tieflader in Richtung Chemnitz.
Der diesjährige Weihnachtsbaum rollte auf einem Tieflader in Richtung Chemnitz.  © Chempic
Die Fichte wurde am Samstag in einem Wald bei Eibenstock (Erzgebirge) gefällt und verladen.
Die Fichte wurde am Samstag in einem Wald bei Eibenstock (Erzgebirge) gefällt und verladen.  © Chempic
Die 27 Meter hohe Fichte steht jetzt auf dem Chemnitzer Markplatz.
Die 27 Meter hohe Fichte steht jetzt auf dem Chemnitzer Markplatz.  © Techno Farm und Service GmbH

Ein schöner Weihnachtsbaum für Chemnitz: Suche wird immer schwieriger

Auch der Weihnachtsbaum im vergangenen Jahr war nicht einfach zu finden.
Auch der Weihnachtsbaum im vergangenen Jahr war nicht einfach zu finden.  © Uwe Meinhold

"Die Suche nach einem optisch ansprechenden, gleichmäßig gewachsenen Baum mit einem gesunden Nadelkleid, der zudem stabil genug für die Verzierung mit Lichterketten ist, war erneut sehr schwierig", teilt das Rathaus mit.

Der Grund: Die Wettereinflüsse der vergangenen Jahre haben den Bäumen ordentlich zugesetzt. Ein geeignetes Exemplar zu finden, das auch den Anforderungen entspricht, stelle die Stadt immer wieder vor Herausforderungen.

Die Anlieferung des Baumes bildet traditionell den Auftakt der Weihnachtsmarkt-Vorbereitungen.

Der Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr zum Finale des Kulturhauptstadt-Jahres am 28. November.

Erstmeldung: 8. November, 11.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.13 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

