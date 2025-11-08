Schwergewicht angekommen: Chemnitzer Weihnachtsbaum aufgestellt

Chemnitz - Vorsicht, Schwergewicht unterwegs! Der Chemnitzer Weihnachtsbaum rollte am Samstagnachmittag durch die City, traf wenig später auf dem Marktplatz ein. Zahlreiche Menschen hatten sich in Chemnitz versammelt, um bei diesem Spektakel dabei zu sein.

Der Weihnachtsbaum steht nun vor dem Chemnitzer Rathaus. © Ralph Kunz

Gegen 16.30 Uhr rollte ein Tieflader über den Marktplatz. Im Gepäck: der diesjährige Weihnachtsbaum. Bereits vorher hatten sich dichte Menschentrauben gebildet. Sie beobachteten mit Spannung die Ankunft der 27 Meter hohen Fichte.

Dabei herrschte schon etwas Weihnachtsstimmung: Einige Stände waren aufgebaut, es gab Glühwein, gebrannte Mandeln und Co.



Gegen 16.45 Uhr wurde die Fichte mit einem Kran in die Höhe gezogen, 15 Minuten später stand der Baum auf dem Marktplatz. Anschließend folgte eine Verankerung in einer drei Meter tiefen Bodenhülse.

Rückblick: Am Samstagmittag wurde der Weihnachtsbaum, wie auch im letzten Jahr, im Forstbezirk des Staatsbetriebes Sachsenforst in Eibenstock gefällt. Die Fichte kam auf einen Tieflader, wurde über Bundesstraßen und Autobahnen nach Chemnitz gebracht.

Wie alt die Fichte ist, kann die Stadt noch nicht genau sagen. Schätzungen gehen von 50 bis 70 Jahren aus.