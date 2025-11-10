Alte Turnhalle in Chemnitz nicht mehr zeitgemäß: Stadtrat will über Neubau abstimmen
Chemnitz - Es ist ein Meilenstein im Kampf um eine neue Bleibe für die Grünaer Sportler: Der Stadtrat in Chemnitz wird in seiner nächsten Sitzung über den Neubau einer modernen Zweifeld-Sporthalle an der Baumgarten-Grundschule abstimmen.
Die neue Halle soll die alte Turnhalle aus dem Jahr 1906 ersetzen, die längst an ihre Grenzen gekommen ist: zu klein, zu wenige Umkleiden, keine Zuschauer erlaubt. Das soll sich ändern. In der neuen Halle, über die abgestimmt wird, können künftig bis zu 199 Menschen Platz finden – 184 davon auf einer Tribüne.
Die neue Halle soll unter anderem mit Kletterstangen, Sprossenwänden, Volleyball- und Basketballanlagen, Barren, Balken und Turnmatten ausgestattet werden. Auch eine Anzeigetafel für den Spielbetrieb gehört dazu.
Draußen sollen zusätzlich eine Weitsprunggrube, eine Laufbahn, ein Streetbasketballfeld und ein Spielplatz entstehen.
Der Bau könnte im April 2026 starten und nach aktuellem Plan bis Ende März 2028 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund 9 Millionen Euro – etwa die Hälfte davon würde der Freistaat Sachsen übernehmen.
Bereits im vergangenen Jahr hatten sich besonders die Handballer über die Förderzusage gefreut. Vereinschefin Fanny Schaal sagte damals: "Die Handballer freuen sich auf den Neubau und ein regelkonformes Spielfeld." Für die Sportler bedeutet das: endlich kein Ausweichen mehr nach Oberlungwitz oder auf den Kaßberg.
