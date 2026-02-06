Nächster Spielplatz in Chemnitz fertig saniert

Chemnitz - Pünktlich zum Start in die Winterferien ist der nächste Spielplatz in Chemnitz fertig saniert.

Am Freitagmittag wurde auf der Spielplatz an der Kreuzung Sandweg/Rosenhag in Borna-Heinersdorf wieder freigegeben. © Uwe Meinhold

Nach der Fläche auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz wurde am Freitagmittag auch der Spielplatz an der Kreuzung Sandweg/Rosenhag in Borna-Heinersdorf wieder freigegeben.

Seit 21. November waren alte Spielgeräte abgebaut und durch neue ersetzt worden. Kostenpunkt: 58.000 Euro.

"Vor allem ein Spielturm mit Rutsche und verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten werden künftig vielfältige Herausforderungen und Spielmöglichkeiten für die Kinder des Wohngebietes bieten", teilte das Rathaus mit. "Zudem wurde der Sandkasten wiederaufgebaut."

Besondere Herausforderung für die Landschaftsbauer: Um die Schatten spendenden, alten Bäume rings um den Spielplatz zu schützen, wurde die Fläche nur teilweise saniert. Die Einfassung der Anlage blieb erhalten.