Chemnitz verdient am Lkw-Verkehr: Wo landet das Geld?

Chemnitz - Chemnitz kassiert mit - jedes Mal, wenn ein Brummi über die mautpflichtigen Straßen der Stadt rollt. Und das ist mehr als Kleingeld. In den vergangenen beiden Jahren hat Chemnitz nach offiziellen Rathaus-Zahlen aus der Lkw-Maut zusammen mehr als 1,7 Millionen Euro eingenommen: 2024 gut 800.000 Euro, 2025 sogar deutlich über 900.000 Euro.

Jens Kieselstein (45, FDP) hakt nach: Wie viel Lkw-Maut landet in Chemnitz - und warum fließt das Geld nicht direkt in die Schlagloch-Straßen? © Kristin Schmidt

Geld, das viele Chemnitzer kaum auf dem Schirm haben, obwohl sie den Lärm und die Belastung täglich mitkriegen. Genau deshalb hat Stadtrat Jens Kieselstein (45, FDP) das Thema im Rathaus "hochgezogen".

"Das ist weitgehend unbekannt, dass uns als Stadt für die Benutzung des Südrings beispielsweise Lkw-Maut zusteht", sagt er.

Für Kieselstein hat das einen doppelten Effekt: "Der Fernverkehr nervt, aber er bringt auch Einnahmen." Wenn Geld reinkommt, müsse es auch wieder in die Straßen investiert werden.

"Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das Straßennetz jetzt nicht unbedingt in so einem Top-Zustand ist", sagt er und nennt es spöttisch "dieses moderne Mosaik".