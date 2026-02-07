Chemnitzer im NFL-Fieber: Hier wird der Super Bowl am Sonntag live übertragen

Chemnitz - Es ist das größte Einzelsport-Ereignis der Welt: der Super Bowl, das Finale der US-Football-Liga NFL. Auch Tausende Chemnitzer werden Sonntagnacht "durchmachen", um ab 0.30 Uhr (RTL) mitzufiebern. Wer nicht allein zu Hause gucken will, kann zum "Public Viewing" gehen.

Er war der Senkrechtstarter der NFL-Saison: Patriots-Quarterback Drake Maye (23) spielt am Sonntag im Super Bowl. © Charlie Riedel/AP/dpa

Die heimische Footballmannschaft "Chemnitz Crusaders" schmeißt im Brauclub eine Party.

"Das ist mittlerweile eine feste Kooperation", sagt Kevin Eckert (29) vom Brauclub. Das Spiel wird auf einer großen LED-Leinwand gezeigt. Dazu gibt es eine Tombola und ein Tippspiel mit Fragen zum Super Bowl wie: "Wer geht zuerst aufs Spielfeld?"

Oder: "Wer macht den ersten Touchdown?", so Crusaders-Mitarbeiter John Würl (33). Preise winken auch, darunter ein originales NFL-Trikot oder ein Ball mit Unterschriften der Crusaders.

Die Erlöse aus dem Glückstopf gehen nicht in die Vereinskasse, sondern an den Deutschen Kinderschutzbund, so Würl. Für das amerikanische Flair stellt der Brauclub noch ein Buffet mit Fingerfood und deftigen Speisen bereit, sagt Eckert.