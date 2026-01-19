Altkleider-Sorgen in Chemnitz: Wertstoffhöfe sollen helfen

Chemnitz - Wer in Chemnitz seine Altkleider entsorgen will, muss jetzt neue Wege gehen. Nachdem die letzten gewerblichen Sammler zum Jahreswechsel ihre Tätigkeit eingestellt haben, ist die Alttextilsammlung an 112 Standorten weggefallen . Nur noch wenige Container sind verfügbar.

Altkleider sollen künftig bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden. © Kristin Schmidt

Die Stadt bittet daher, die Altkleider künftig an den Wertstoffhöfen des ASR abzugeben.

Diese befinden sich in der Blankenburgstraße 62, am Weißen Weg, in der Jägerschlößchenstraße 15a, in der Straße Usti nad Labem 30 sowie in der Kalkstraße 47.

Die Wertstoffhöfe sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 7 bis 15 Uhr geöffnet.