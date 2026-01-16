Altkleider-Notstand in Chemnitz: Letzter gewerblicher Sammler gibt auf

Überfüllte Altkleidercontainer sind ein Dauerbrenner im Chemnitzer Mängelmelder. Dabei geht die Zahl der Container immer weiter zurück.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Überfüllte Altkleidercontainer sind ein Dauerbrenner im Chemnitzer Mängelmelder. Nun droht das Problem vollends aus dem Ruder zu laufen, denn die Zahl der Altkleidercontainer im Stadtgebiet nimmt rapide ab. Der Grund: Mit dem Jahreswechsel haben die letzten gewerblichen Sammler ihre Tätigkeit in Chemnitz eingestellt.

Überall in der Stadt türmen sich aktuell Berge vor den Altkleidercontainern. © Ralph Kunz Nach Auskunft der Stadtverwaltung sind davon 112 Standorte von Altkleider-Containern betroffen. "Seit dem 1. Januar 2026 gibt es im öffentlichen Straßenraum der Stadt Chemnitz nur noch einen Sammler im Rahmen des Standortkonzepts Alttextilien. Gewerbliche Sammler sind aktuell nicht mehr vertreten", so eine Stadt-Sprecherin. Von einem gemeinnützigen Sammler werden laut Stadt noch 22 Stellflächen betrieben. Hinzu kommen 86 Container des Abfallwirtschaftsbetriebes (ASR). Offiziell sind auf der Seite des ASR noch 283 Standplätze für die Entsorgung von Altkleidern verzeichnet. Nicht alle Standorte sind noch mit Containern bestückt. Chemnitz Lokal Aus Pflegeheim verschwunden: Vermisste Chemnitzerin in Küchwald gefunden Die gewerblichen Sammler haben begonnen, die ehemals von ihnen betriebenen Standorte zu räumen.

Versuch, die Standplätze neu zu vergeben, ist gescheitert

So kann es nicht weitergehen, findet Stadtrat Kai Hähner (52, CDU). © Ralph Kunz Aufgrund des Rückzugs der gewerblichen Verwerter von Alttextilien hatte die Stadt im Dezember einen Versuch unternommen, die Standplätze neu zu vergeben. "Auf die letzte Ausschreibung sind keine Bewerbungen eingegangen. Vor diesem Hintergrund ist derzeit keine neue Ausschreibung vorgesehen", heißt es aus dem Rathaus. Stadtrat Kai Hähner (52, CDU) sieht Handlungsbedarf: "Zumindest ein Teil der Standorte, die weggefallen sind, sollte vom ASR ersetzt werden. Außerdem gibt es eine Informationspflicht gegenüber den Bürgern." Chemnitz Lokal 3,7 Tonnen schwer: Hier schwebt ein MRT in die neue Poliklinik Eine generelle Lösung des Dilemmas ist nicht in Sicht. Der ASR wurde mit der Entwicklung eines neuen Standortkonzeptes beauftragt. Als Zeitpunkt, wann es dem Stadtrat vorgelegt werden kann, sei "mit Blick auf die verwaltungsinternen Prozesse der September 2026 realistisch".

In Chemnitz gibt es immer weniger Container, in denen man seine Altkleider los wird. (Symbolfoto) © imago/Michael Bahlo

Branche am Boden