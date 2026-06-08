Am Donnerstag geht's los: Wo Chemnitz die Fußball-WM guckt

Chemnitz - Die Fußball-WM rückt näher - und in Chemnitz bereiten sich erste Locations auf gemeinsame Fußballabende vor. Während auf dem Schloßberg in diesem Jahr das größte Public Viewing der Stadt entsteht, verzichten viele andere Veranstalter wegen der späten Anstoßzeiten auf entsprechende Events.

Am Miramar können Fans ab dieser Woche die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen. © Kristin Schmidt

Am Miramar werden alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Vorrunde gezeigt - mit Sommerabend-Atmosphäre, kalten Getränken und einer großen LED-Leinwand.

Auf dem Programm stehen die Deutschlandspiele am 14. Juni um 19 Uhr gegen Curaçao, am 20. Juni um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste sowie am 25. Juni um 22 Uhr gegen Ecuador. Der Eintritt ist kostenlos.

"Nach der Vorrunde entscheidet die Anstoßzeit, welche Spiele wir zeigen", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51).

Wegen der Zeitverschiebungen in den USA, Kanada und Mexiko beginnen die Spiele teilweise erst spät in der Nacht.