Am Donnerstag geht's los: Wo Chemnitz die Fußball-WM guckt

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Die Fußball-WM rückt näher - Wo in Chemnitz gibt es Public Viewing?

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Die Fußball-WM rückt näher - und in Chemnitz bereiten sich erste Locations auf gemeinsame Fußballabende vor. Während auf dem Schloßberg in diesem Jahr das größte Public Viewing der Stadt entsteht, verzichten viele andere Veranstalter wegen der späten Anstoßzeiten auf entsprechende Events.

Am Miramar können Fans ab dieser Woche die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen.
Am Miramar können Fans ab dieser Woche die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen.  © Kristin Schmidt

Am Miramar werden alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Vorrunde gezeigt - mit Sommerabend-Atmosphäre, kalten Getränken und einer großen LED-Leinwand.

Auf dem Programm stehen die Deutschlandspiele am 14. Juni um 19 Uhr gegen Curaçao, am 20. Juni um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste sowie am 25. Juni um 22 Uhr gegen Ecuador. Der Eintritt ist kostenlos.

"Nach der Vorrunde entscheidet die Anstoßzeit, welche Spiele wir zeigen", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51).

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Wegen der Zeitverschiebungen in den USA, Kanada und Mexiko beginnen die Spiele teilweise erst spät in der Nacht.

Verkaufsleiter Marko Pentke (51) vom Mitveranstalter TAG24 freut sich auf gemeinsame Fußball-Abende.
Verkaufsleiter Marko Pentke (51) vom Mitveranstalter TAG24 freut sich auf gemeinsame Fußball-Abende.  © Kristin Schmidt
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Im Liegestuhl einen lauen Sommerabend genießen und dabei Fußball schauen - das ist beim Public Viewing am Miramar möglich.
Im Liegestuhl einen lauen Sommerabend genießen und dabei Fußball schauen - das ist beim Public Viewing am Miramar möglich.  © Ralph Kunz
Das erste Deutschlandspiel gegen Curaçao findet am Sonntag um 19 Uhr statt.
Das erste Deutschlandspiel gegen Curaçao findet am Sonntag um 19 Uhr statt.  © Kristin Schmidt

Keine Fußball-Meile in der Inneren Klosterstraße

Sven Hertwig (55, exclusiv events) veranstaltet in diesem Jahr keine Fußball-Meile in der Inneren Klosterstraße.
Sven Hertwig (55, exclusiv events) veranstaltet in diesem Jahr keine Fußball-Meile in der Inneren Klosterstraße.  © Ralph Kunz

Am Uferstrand verzichtet man in diesem Jahr deswegen komplett auf Public Viewing, so Gastro-Chef Marcel Kummers (38). Auch die Innere Klosterstraße bleibt 2026 ohne große Fan-Arena.

Laut Sven Hertwig (55, exclusiv events) sei das Konzept wegen der Anstoßzeiten wirtschaftlich nicht sinnvoll. "Wir fangen dieses Jahr aber extra schon am Dienstag mit dem Brauereimarkt an."

Sollte es Deutschland bis ins Halbfinale (14. oder 15.  Juli) schaffen, werden auf der Biermeile dafür Bildschirme aufgestellt.

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Ganz ohne Fußball geht es in der Stadt dennoch nicht: Viele Restaurants, etwa Hans im Glück oder das Alex, zeigen die wichtigsten Partien individuell auf Fernsehern oder Leinwänden.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)

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