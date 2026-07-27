Happy Birthday! Alt-OB Seifert feiert großen Geburtstag

Chemnitz - Er führte Chemnitz durch die wilden Nachwendejahre, gewann seine Wahlen haushoch und mischt sich bis heute ins Stadtleben ein: Alt-OB Peter Seifert (SPD) hat seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder (heute 82, SPD, M.) trägt sich 1994 ins Goldene Buch der Stadt ein - im Beisein von Alt-OB Peter Seifert (heute 85, SPD). © Harry Härtel/Haertelpress

OB Sven Schulze (54, SPD) gratulierte seinem Amtsvorgänger bei Instagram und Facebook. Er nannte ihn "einen Mann, dem wir alle und auch ich viel zu verdanken haben“.

Schulze und Seifert verbindet neben dem Rathaus auch der Sport: Seifert ist noch immer Präsident des LAC Erdgas Chemnitz, Schulze dort Erster Vorsitzender.

Geboren wurde das Geburtstagskind in Zwickau. Seifert studierte an der damaligen Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt Maschinenbau mit Schwerpunkt Datenverarbeitung, machte 1965 sein Diplom und promovierte 1974.

Anschließend arbeitete er bei Robotron und als Betriebsleiter im Messgerätewerk Zwönitz.