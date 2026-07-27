Happy Birthday! Alt-OB Seifert feiert großen Geburtstag

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Alt-OB Peter Seifert führte in den 1990er Jahren Chemnitz durch die Nachwendezeit und blieb auch danach präsent. Nun feierte er seinen 85. Geburtstag.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Er führte Chemnitz durch die wilden Nachwendejahre, gewann seine Wahlen haushoch und mischt sich bis heute ins Stadtleben ein: Alt-OB Peter Seifert (SPD) hat seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder (heute 82, SPD, M.) trägt sich 1994 ins Goldene Buch der Stadt ein - im Beisein von Alt-OB Peter Seifert (heute 85, SPD).
Der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder (heute 82, SPD, M.) trägt sich 1994 ins Goldene Buch der Stadt ein - im Beisein von Alt-OB Peter Seifert (heute 85, SPD).  © Harry Härtel/Haertelpress

OB Sven Schulze (54, SPD) gratulierte seinem Amtsvorgänger bei Instagram und Facebook. Er nannte ihn "einen Mann, dem wir alle und auch ich viel zu verdanken haben“.

Schulze und Seifert verbindet neben dem Rathaus auch der Sport: Seifert ist noch immer Präsident des LAC Erdgas Chemnitz, Schulze dort Erster Vorsitzender.

Geboren wurde das Geburtstagskind in Zwickau. Seifert studierte an der damaligen Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt Maschinenbau mit Schwerpunkt Datenverarbeitung, machte 1965 sein Diplom und promovierte 1974.

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Anschließend arbeitete er bei Robotron und als Betriebsleiter im Messgerätewerk Zwönitz.

Zum 80. Geburtstag gab es für Peter Seifert (SPD) einen Empfang in der Villa Esche, seinen 85. hat der Alt-OB nicht in Chemnitz verbracht.
Zum 80. Geburtstag gab es für Peter Seifert (SPD) einen Empfang in der Villa Esche, seinen 85. hat der Alt-OB nicht in Chemnitz verbracht.  © Kristin Schmidt
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In den stürmischen Wendemonaten zog es den Ingenieur in die Politik. Im Dezember 1989 trat er in die SPD ein, 1993 wählte ihn der Stadtrat zum Oberbürgermeister. Im Juli 2006 schied er dann aus gesundheitlichen Gründen aus.

Neben seiner Präsidentschaft beim LAC engagiert sich Peter Seifert heute auch bei der Freundesgesellschaft für die TU Chemnitz. Im Jahr 2016 wurde ihm die Ehrenbürger-Würde der Stadt Chemnitz verliehen.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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